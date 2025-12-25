Ayuso difunde el mensaje navideño del Rey y llama a "cuidar la convivencia"

Las primeras reacciones políticas al discurso de Navidad del rey Felipe VI han consistido en el respaldo a sus palabras por los dirigentes del PP y las críticas por parte de la izquierda y republicanos, desde Podemos al PCE y Sumar.

Dirigentes de los principales partidos políticos se pronunciarán hoy, jueves de Navidad, sobre el mensaje de Nochebuena del rey Felipe VI, en el que ha pedido ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos.

Además, el jefe del Estado ha apelado al diálogo y a la convivencia democrática, además de advertir de que los desafíos que tienen los ciudadanos y la tensión que perciben en el debate público les provoca "hastío, desencanto y desafección".

Desde Madrid, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que "España es un gran país con un gran Rey", después de poner en valor el "mensaje de responsabilidad y unidad" trasladado por Felipe VI "desde el respeto a las diferencias".

Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que "la convivencia no es un legado imperecedero": "No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. Y para ello necesitamos confianza. Podremos lograr nuestros objetivos, con aciertos y errores, si los emprendemos juntos; participando todos, orgullosos, de este gran proyecto de vida en común que es España".

Las primeras reacciones políticas al mensaje del rey publicadas en las redes sociales -recogidas por EFE en las últimas horas- han sido las siguientes:

- Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP: "Suscribo las palabras del Rey. Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad. Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros".

- Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular: "Gran discurso de S.M. El Rey apelando al coraje de la transición, a preservar la convivencia y al gran valor de la confianza. Recordándonos a todos que España ha progresado cuando hemos encontrado objetivos que compartir".

- Juanma Moreno (PP), presidente de Andalucía: "Es un orgullo que España cuente con la voz serena del Rey Felipe. Gran discurso. Un mensaje que hace país sobre la base de la convivencia y el entendimiento. El espíritu de la Transición es un modelo a seguir que debe prevalecer con la implicación de todos".

- Fernando López Miras (PP), presidente de la Región de Murcia: "'Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática. España es, ante todo, un proyecto compartido. Somos un gran país'. En tiempos de inestabilidad, conviene escuchar las palabras de S.M. el Rey".

- María Guardiola (PP), presidenta de la Junta de Extremadura: "El proyecto común se cuida cada día. Y se cuida con altura, no con tensión. Las palabras del Rey interpelan a todas las regiones: España progresa cuando nos une un proyecto común. Desde Extremadura, estamos comprometidos con la convivencia y la responsabilidad que necesita nuestro país".

- Alfonso Fernández Mañueco (PP), presidente de la Junta de Castilla y León: "Comparto la reflexión de Su Majestad el Rey Felipe VI: La convivencia no se hereda, se cuida cada día. Con confianza, diálogo y respeto se fortalece nuestro proyecto común. Aquí, en Castilla y León, apostamos por la política de los hechos, alejada del ruido. ¡Feliz Nochebuena!".

- Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso: "Tú: 'Este año en la cena nada de comentar el discurso del rey'. Tú 10' después: (imagen del cuadro de Vladimir Serov titulado "Lenin proclama el poder soviético en el Instituto Smolny" (1952), que representa al líder comunista ruso, tras la revolución de 1917, anunciando el triunfo revolucionario y la instauración del poder de los Soviets).

- Ione Belarra, secretaria general de Podemos: "El rey se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes. El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy".

- Irene Montero, eurodiputada de Podemos: "El Rey juega para la derecha y defiende ideas rancias que ya no funcionan como la “transición modélica” o el discurso “Campofrío” de la polarización La monarquía es parte del problema porque su supervivencia depende de que todo siga igual de corrupto, de machista, de mal"

- Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso: "Otra vez más hemos vivido un discurso decepcionante del rey. Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado. La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora".

- Enrique Santiago, secretario general del PCE: "Lo más grave del año 2025 ha sido el genocidio palestino y el ataque de Trump al derecho internacional. Ni una palabra del Rey sobre ello, ni sobre la especulación de la vivienda, los ataques a la sanidad y educación públicas o el rearme".