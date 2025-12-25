El plan navideño más 'british' reabre en Chamartín: coronas de flores, regalos y ambiente de película

Madrid recupera uno de sus rincones navideños más mágicos con la reapertura, el 15 de diciembre, del XMAS Shop de Sally Hambleton, la tienda efímera que cada año convierte una discreta calle de Chamartín en un escenario digno de una comedia romántica británica. Si buscas un plan especial estas fiestas, de esos que evocan Love Actually, Notting Hill, Tienes un email o incluso el aire melancólico y entrañable de Last Christmas, este es tu sitio.

Un trocito de Londres en la calle Gabriel Lobo

No abundan en Madrid los comercios capaces de recrear la calidez de los tradicionales Christmas Markets londinenses, pero la floristería de Sally Hambleton, situada en el número 10 de la calle Gabriel Lobo, pertenece a ese universo cinematográfico donde las luces suaves, las coronas naturales y el olor a abeto crean una atmósfera íntima y romántica.

La tienda regresa con su propuesta más británica: abetos, guirnaldas, cerámica, antigüedades, adornos artesanales y arreglos florales que remiten a los mercados navideños de Trafalgar Square. Entrar en este espacio es sentir que se pisa un pequeño plató de cine: cada rincón está pensado para despertar nostalgia, ilusión y ese brillo en los ojos que llega con la Navidad.

Una de las propuestas florales navideñas de la tienda / Instagram | @sallyhambleton

Fechas y horarios de apertura

Tras su primera fase (del 13 de noviembre al 8 de diciembre) y un breve descanso creativo, el XMAS Shop reabre el 15 de diciembre y permanecerá disponible hasta el 5 de enero. El horario se mantiene como siempre de lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 horas (sábados, domingos y festivos cerrado).

Talleres, villancicos y el espíritu navideño más cálido

Con el regreso del XMAS Shop vuelven también los esperados talleres creativos para aprender a elaborar coronas navideñas y centros de mesa, una de las actividades más solicitadas por los amantes de la decoración festiva.

El 1 de diciembre ya se celebró uno de los momentos más entrañables de la programación: un recital solidario de villancicos con coro infantil, acompañado de chocolatada y recogida de turrones, un ejemplo perfecto del carácter acogedor y comunitario que define este espacio.

La tienda de Sally Hambleton se ha convertido en un referente en Madrid no solo por su estética, sino por su oferta cuidada y su apuesta por la artesanía. Este año destacan coronas naturales, centros de mesa, adornos artesanales, nacimientos, velas, textiles de mesa, cerámica, antigüedades, luxury boxes, sombrereras florales, flores de temporada y plantas de invierno. Todo ello dispuesto con una sensibilidad estética que mezcla tradición británica y espíritu navideño madrileño.

Una creadora con sello propio

Detrás del proyecto está Sally Lerma Hambleton, mitad inglesa y mitad española, cuyo gusto exquisito ha estado presente en eventos como la pedida de mano de los Reyes de España o celebraciones para Loewe, Jimmy Choo y Yves Saint Laurent. Su estudio de 90 m² se transforma cada invierno en un pequeño cuento navideño gracias a un equipo de 12 profesionales y colaboradores europeos.

Al final, visitar el XMAS Shop se convierte en un plan perfecto para quienes quieren vivir la Navidad al estilo londinense, sin salir de Madrid, con una atmósfera que podría pertenecer a cualquier escena de Love Actually, Notting Hill o Last Christmas. La tienda ofrece envíos en el mismo día dentro de Madrid capital para pedidos realizados antes de las 16:30, además de entregas a toda Europa en la mayoría de productos de SH Home & Garden y envío de flores frescas dentro de la Comunidad de Madrid. También se puede recoger cualquier pedido gratuitamente en tienda, y el espacio permanece disponible para eventos corporativos, cursos y actividades de team building.