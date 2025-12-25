Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Trágica Nochebuena en Madrid: dos hombres mueren por arma blanca en Puente de Vallecas y Chamberí

Las víctimas han sido un menor y un hombre de 63 años

Los servicios de seguridad y emergencias de Madrid atienden uno de los sucesos.

Los servicios de seguridad y emergencias de Madrid atienden uno de los sucesos. / EMERGENCIAS MADRID

Marina Armas

Marina Armas

Madrid

Dos hombres han fallecido en Madrid durante la madrugada de Nochebuena tras sufrir agresiones con arma blanca en dos distritos distintos de la capital: Puente de Vallecas y Chamberí. Las víctimas son un joven de 17 años y un hombre de 63 años, según han confirmado los servicios de emergencias.

El primer suceso se produjo en la calle Lagartera, en el distrito de Puente de Vallecas. A la llegada de los sanitarios del Summa112, el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una herida por arma blanca en el hemitórax izquierdo. Pese a los intentos de reanimación, solo se pudo certificar su fallecimiento.

El segundo homicidio tuvo lugar en la calle Alonso Cano, en el barrio de Chamberí, alrededor de las 5:40 horas. La víctima, un hombre de 63 años, presentaba varias heridas por arma blanca y también estaba en parada cardiorrespiratoria cuando fue atendido por los equipos del Samur-Protección Civil. Tras 40 minutos de maniobras avanzadas de reanimación, los sanitarios confirmaron su muerte.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación en ambos casos para esclarecer las circunstancias de las agresiones y localizar a los responsables.

TEMAS

