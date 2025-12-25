Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Móstoles acoge el 'Musical K-Pop Fever': concierto y coreografías en la Plaza de las Constelaciones

El espectáculo gratuito se celebra este viernes las 19:00 horas en la zona de PAU-4 con música en directo, coreografías y una potente puesta en escena

Móstoles celebra el 'Musical K-Pop Fever'.

Móstoles celebra el 'Musical K-Pop Fever'. / Cedida

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

La fiebre del K-Pop llega a Móstoles estas Navidades con el 'Musical K-Pop Fever', un espectáculo que se celebrará este viernes 26 de diciembre, a partir de las 19:00 horas, en la Plaza de las Constelaciones, en el barrio del PAU-4. La cita promete convertir este espacio urbano en un gran escenario para los seguidores del pop coreano, un fenómeno musical que triunfa entre niños, adolescentes y público joven.

El evento, que ya había sido avanzado por Cristina Molina de Miguel, concejal de Educación y Festejos a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se enmarca dentro de la programación cultural y de ocio impulsada por el Ayuntamiento para estas fechas. La propuesta busca acercar a la ciudad un formato de espectáculo actual y conectado con las tendencias musicales internacionales.

El K-Pop (Korean Pop) se caracteriza por una fuerte apuesta visual y coreográfica, y el 'Musical K-Pop Fever' reproduce estos elementos con una puesta en escena que combina canciones en directo, coreografías reconocibles del género, iluminación dinámica y vestuario contemporáneo. Sobre el escenario, bailarines y cantantes profesionales interpretarán algunos de los grandes éxitos de este estilo musical, alternando temas de ritmo enérgico con baladas más emotivas.

Espectáculo K-Pop gratuito

Desde la organización destacan que se trata de un espectáculo pensado para todos los públicos, aunque especialmente dirigido a los jóvenes aficionados a este género, que cuenta con una comunidad de seguidores cada vez más amplia en España. La iniciativa refuerza la apuesta municipal por ofrecer actividades culturales gratuitas y accesibles en distintos barrios de la ciudad.

Con esta propuesta, Móstoles se suma a la expansión del K-Pop como fenómeno cultural global y consolida su programación navideña con un evento que combina música, baile y entretenimiento al aire libre, en un entorno pensado para el disfrute familiar y juvenil.

