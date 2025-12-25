Cleo o Kena son algunos de los 30 perros policías de Madrid, que a los 8 años se jubilan con sus guías principalmente

Cleo, Ada, Cachopo, Dana, Roxie o Kena son algunos de los 30 perros que dan vida a la Unidad Canina de la Policía Municipal de Madrid, que a los siete u ocho años se jubilan retirándose a los hogares de sus compañeros y guías en la gran mayoría de los casos, como recoge el Diario del Ayuntamiento de Madrid, consultado por Europa Press.

La Policía Municipal fue pionera con esta unidad canina allá por 1983, en principio con seis perros que colaboraban en el rescate de personas, la búsqueda de estupefacientes o la detección de explosivos. Hoy llegan a la treintena -26 en plantilla y cuatro en periodo de prueba a la espera de la jubilación de alguno de sus compañeros- y son 26 los guías caninos.

Estos agentes de cuatro patas llegan a esta unidad policial a través de protectoras, donaciones o programas como Dog House. A priori la raza es indiferente aunque sí es cierto que tienen más predisposición para acabar como perros policías el pastor belga malinois y el pastor alemán, seguidos por working cocker y perros de agua.