SUCESOS
Incendio en una vivienda de Móstoles: cinco atendidos por inhalación de humo
El fuego, que comenzó en el salón y afectó a todo el inmueble, provocó la intervención de los bomberos y obligó a atender a dos personas por inhalación de humo
Un incendio declarado este jueves en una vivienda de Móstoles, en el número 14 de la calle Madrid, ha obligado a la intervención de cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid. El fuego se inició en el salón de un primer piso de un edificio de cuatro alturas y se propagó rápidamente al resto de las habitaciones, con gran carga de fuego que llegó a romper por la fachada.
El incendio generó una importante acumulación de humo en el hueco de la escalera, lo que motivó tareas de ventilación tras la extinción. Los dos ocupantes de la vivienda afectada no quedaron atrapados.
Una vez controlado el fuego, los bomberos ventilaron el edificio y permitieron el regreso de los vecinos a sus domicilios tras comprobar los niveles de gases.
En el operativo sanitario, SUMMA 112 atendió a cinco personas. Protección Civil de Móstoles trasladó al Hospital Universitario de Móstoles a las dos personas que se encontraban en la vivienda cuando se inició el incendio —una mujer de 77 años y un hombre de 55— con intoxicación leve por inhalación de humo.
- Los vecinos de Torrejón se movilizan contra la Ronda Sur por pasar a 12 metros de las casas próximas
- Tensión en el puerto de Cotos con 'centenares' de atrapados en la nieve: 'Tiene que venir la Guardia Civil
- ¿Qué supermercados de Madrid abren en Nochebuena y Navidad? Horarios de apertura y cierre de Mercadona, Carrefour, Lidl, Ahorramás, Alcampo...
- Más Madrid propone la creación de supermercados públicos municipales para contener la inflación de los alimentos
- La pelea en un bar madrileño que inspiró el villancico 'La Marimorena': 'No es descabellado pensar que ocurriera así
- Madrid se afianza como motor de la innovación empresarial: concentra el 30 % del gasto nacional
- ¿Dejas las compras para última hora? Estos son los horarios de los supermercados de Toledo durante Navidad
- El emocionante anuncio navideño del Atlético sobre la salud mental: 'No era el fútbol, era esa clase de tristeza