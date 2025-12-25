Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Incendio en una vivienda de Móstoles: cinco atendidos por inhalación de humo

El fuego, que comenzó en el salón y afectó a todo el inmueble, provocó la intervención de los bomberos y obligó a atender a dos personas por inhalación de humo

Los bomberos trabajan en el interior de la vivienda en Móstoles.

Los bomberos trabajan en el interior de la vivienda en Móstoles. / EMERGENCIAS MADRID

Javier Niño González

Madrid

Un incendio declarado este jueves en una vivienda de Móstoles, en el número 14 de la calle Madrid, ha obligado a la intervención de cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid. El fuego se inició en el salón de un primer piso de un edificio de cuatro alturas y se propagó rápidamente al resto de las habitaciones, con gran carga de fuego que llegó a romper por la fachada.

El incendio generó una importante acumulación de humo en el hueco de la escalera, lo que motivó tareas de ventilación tras la extinción. Los dos ocupantes de la vivienda afectada no quedaron atrapados.

Una vez controlado el fuego, los bomberos ventilaron el edificio y permitieron el regreso de los vecinos a sus domicilios tras comprobar los niveles de gases.

En el operativo sanitario, SUMMA 112 atendió a cinco personas. Protección Civil de Móstoles trasladó al Hospital Universitario de Móstoles a las dos personas que se encontraban en la vivienda cuando se inició el incendio —una mujer de 77 años y un hombre de 55— con intoxicación leve por inhalación de humo.

