De gastos de personal a drones: la Comunidad de Madrid invertirá 276 millones de euros hasta 2029 para el refuerzo de las policías locales

Según el último balance difundido por el Ministerio del Interior, la criminalidad en la Comunidad de Madrid descendió un 0,8% en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024. La leve rebaja no es óbice para que el Gobierno regional siga reclamando al central un mayor número de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en uno más de sus permanentes enfrentamientos ni para que desde Sol se trate de reforzar, en el marco de las competencias, a los distintos cuerpos de policía local.

El último Consejo de Gobierno del año, celebrado este martes, autorizó una subvención de más de 275,9 millones de euros para el cuatrienio entre 2026 y 2029 dentro del Programa de Apoyo a las Policías Locales. La cantidad se suma a los 352,8 millones movilizados para 110 localidades desde la puesta en marcha, en 2021, de la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid (ESICAM179) y se destina a ayudar a los ayuntamientos a afrontar los gastos de personal y de material de los distintos cuerpos policiales de ámbito municipal, con excepción del de la ciudad de Madrid.

El reparto de esa cantidad se estructura en dos líneas, una encaminada a financiar la necesidad de recursos humanos y la otra orientada a la compra de equipamientos. La manera en que se distribuyen también son diferentes.

En el primer caso, se trata de subvenciones directas a todos los ayuntamientos, en función de la población de cada localidad. Para el año 2026 supondrá un total de 68,5 millones de euros. De esta forma, según explican desde la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, los municipios se agrupan en seis tramos de población, con distintas cuantías por vecino, mayores en el caso de las poblaciones más pequeñas. La horquilla va desde los 28 euros por habitante en núcleos de población de hasta 5.000 vecinos a los 13 euros por habitante en las ciudades de más de 100.000 residentes, un total de ocho en la localidad, excluida la capital: Móstoles, Alcalá de Henares, Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz y Parla.

La subvención se eleva en el caso de las agrupaciones en las que dos o más localidades prestan el servicio de manera conjunta. En tal circunstancia, oscilan entre 36 euros por habitante cuando se trata de poblaciones de hasta 5.000 vecinos y 23 euros por habitante cuando tiene entre 20.000 y 40.000 vecinos. Hasta nueve entidades que agrupan a 34 municipios se han promovido bajo el paraguas de ESICAM179, una de las últimas la que integra a seis municipios del suroeste de la Comunidad: Sevilla la Nueva, Brunete, Quijorna, Villanueva de Perales, Villamanta y Villamantilla, constituida este verano.

La otra línea de ayudas no es una subvención directa, sino que se concede en régimen de concurrencia competitiva. El objeto es que los cuerpos de policías locales puedan dotarse de vehículos, uniformes, alcoholímetros, radares, drones y otros recursos, apunta el Gobierno regional en una nota.

No es la única decisión reciente de la administración regional en materia de seguridad y relacionada con las policías locales. La semana pasada, la Consejería de Digitalización informaba de la próxima creación de una plataforma tecnológica única que permitirá a todos los cuerpos de policía local de la región el trabajo de forma coordinada de los más de 4.700 agentes.

"Esta herramienta ofrecerá funcionalidades para las tareas operativas, internas, administrativas y judiciales, así como para la mediación policial y la atención a víctimas de violencia contra la mujer", se mantiene desde el Gobierno regional. "Además, facilitará la integración con organismos como la Dirección General de Tráfico y posibilitará el intercambio de información entre todas las jefaturas de policía local".