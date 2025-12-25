Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El balance de Nochebuena en Madrid: 137 agresiones, 16 incendios, 50 intoxicaciones etílicas y 37 accidentes de tráfico

La mayoría de las intervenciones han sido por agresiones o reyertas

Marina Armas

Marina Armas

Madrid

El Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha gestionado durante esta Nochebuena de 2025, desde la medianoche y las 9 de la mañana de este 25 de diciembre un total de 1.747 llamadas, un 5% menos con respecto al año anterior.

Esta cifra supone una disminución de un 5% respecto al mismo período de Nochebuena de 2023, cuando el gestionó un total de 1.846 llamadas. Han descendido todos los expedientes: incendios, agresiones y reyertas e intoxicaciones etílicas, y solo han incrementado los accidentes de tráfico.

En concreto, el número de llamadas referidas a intoxicaciones etílicas recibidas en el teléfono 112 se ha disminuido de 66 en 2024 a 50 en 2025 (-24%). Asimismo, han reducido las agresiones y reyertas un 15%, pasando de 161 en 2024 a 137 este año. En cuanto a accidentes de tráfico, han crecido un 68% en la región esta Nochebuena, pasando de 22 a 37. Finalmente, los Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que actuar en 16 incendios, un 57% menos que en 2024 con 37.

TEMAS

