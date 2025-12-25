Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviso amarillo por frío en la Sierra de Madrid: precaución por mínimas de hasta -6ºC en la noche del jueves al viernes

Las bajas temperaturas en la Sierra de Madrid, con aviso amarillo activado, obligan a extremar la precaución en las carreteras, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad

Nieve en el Puerto de Navacerrada, el pasado 2 de diciembre.

Nieve en el Puerto de Navacerrada, el pasado 2 de diciembre. / Rafael Bastante - Europa Press / Europa Press

Javier Niño González

Madrid

Madrid 112 ha enviado a los ayuntamientos y organismos de la Sierra de Madrid una previsión de bajas temperaturas en la noche del jueves al viernes, con valores que pueden llegar a -6ºC, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El episodio está asociado a un aviso amarillo que permanecerá activo desde las 00:00 hasta las 09:00 del viernes 26 de diciembre, con especial incidencia en áreas de montaña y puntos expuestos.

Las claves

  • Madrid112 ha trasladado a ayuntamientos y organismos de la Sierra una previsión de bajas temperaturas.
  • AEMET activa el aviso amarillo por temperaturas mínimas desde las 00:00 hasta las 09:00 del viernes 26 de diciembre.
  • Se pide máxima precaución al volante ante el riesgo de placas de hielo, especialmente en zonas de umbría.

Recomendaciones para circular por carretera por Madrid

Ante la posibilidad de hielo en la calzada, sobre todo en zonas de umbría, los servicios de emergencias recomiendan:

  • Extremar la precaución si se va a circular por carreteras de la Sierra.
  • Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
  • Circular con alumbrado de cruce y conducir de forma suave, sin brusquedades.
  • Ante cualquier emergencia, llamar al 112.

