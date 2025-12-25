EL TIEMPO EN MADRID
Aviso amarillo por frío en la Sierra de Madrid: precaución por mínimas de hasta -6ºC en la noche del jueves al viernes
Las bajas temperaturas en la Sierra de Madrid, con aviso amarillo activado, obligan a extremar la precaución en las carreteras, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad
Madrid
Madrid 112 ha enviado a los ayuntamientos y organismos de la Sierra de Madrid una previsión de bajas temperaturas en la noche del jueves al viernes, con valores que pueden llegar a -6ºC, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
El episodio está asociado a un aviso amarillo que permanecerá activo desde las 00:00 hasta las 09:00 del viernes 26 de diciembre, con especial incidencia en áreas de montaña y puntos expuestos.
Las claves
- Madrid112 ha trasladado a ayuntamientos y organismos de la Sierra una previsión de bajas temperaturas.
- AEMET activa el aviso amarillo por temperaturas mínimas desde las 00:00 hasta las 09:00 del viernes 26 de diciembre.
- Se pide máxima precaución al volante ante el riesgo de placas de hielo, especialmente en zonas de umbría.
Recomendaciones para circular por carretera por Madrid
Ante la posibilidad de hielo en la calzada, sobre todo en zonas de umbría, los servicios de emergencias recomiendan:
- Extremar la precaución si se va a circular por carreteras de la Sierra.
- Reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
- Circular con alumbrado de cruce y conducir de forma suave, sin brusquedades.
- Ante cualquier emergencia, llamar al 112.
- Los vecinos de Torrejón se movilizan contra la Ronda Sur por pasar a 12 metros de las casas próximas
- Más Madrid propone la creación de supermercados públicos municipales para contener la inflación de los alimentos
- Tensión en el puerto de Cotos con 'centenares' de atrapados en la nieve: 'Tiene que venir la Guardia Civil
- ¿Qué supermercados de Madrid abren en Nochebuena y Navidad? Horarios de apertura y cierre de Mercadona, Carrefour, Lidl, Ahorramás, Alcampo...
- La pelea en un bar madrileño que inspiró el villancico 'La Marimorena': 'No es descabellado pensar que ocurriera así
- Madrid se afianza como motor de la innovación empresarial: concentra el 30 % del gasto nacional
- ¿Dejas las compras para última hora? Estos son los horarios de los supermercados de Toledo durante Navidad
- El emocionante anuncio navideño del Atlético sobre la salud mental: 'No era el fútbol, era esa clase de tristeza