Aviso amarillo por frío en la Sierra de Madrid: precaución por mínimas de hasta -6ºC en la noche del jueves al viernes

Madrid 112 ha enviado a los ayuntamientos y organismos de la Sierra de Madrid una previsión de bajas temperaturas en la noche del jueves al viernes, con valores que pueden llegar a -6ºC, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El episodio está asociado a un aviso amarillo que permanecerá activo desde las 00:00 hasta las 09:00 del viernes 26 de diciembre, con especial incidencia en áreas de montaña y puntos expuestos.

Las claves Madrid112 ha trasladado a ayuntamientos y organismos de la Sierra una previsión de bajas temperaturas .

ha trasladado a ayuntamientos y organismos de la Sierra una previsión de . AEMET activa el aviso amarillo por temperaturas mínimas desde las 00:00 hasta las 09:00 del viernes 26 de diciembre .

por desde las del . Se pide máxima precaución al volante ante el riesgo de placas de hielo, especialmente en zonas de umbría.

Recomendaciones para circular por carretera por Madrid

Ante la posibilidad de hielo en la calzada, sobre todo en zonas de umbría, los servicios de emergencias recomiendan: