Vecinos de la Ronda Sur de Torrejón: "No estamos contra la carretera, solo queremos lo mismo que los demás"

La construcción de la Ronda Sur, una vía de cuatro carriles, dos por sentido, que servirá para unir los polígonos de Los Almendros y Las Monjas con la M206 y desviará una parte importante del tráfico que actualmente discurre por parte del municipio de Torrejón de Ardoz, tiene sin embargo en pie de guerra a parte de los vecinos del Barrio del Castillo de la localidad, limítrofe con el término de San Fernando de Henares. Algunos residentes de la antigua carretera del Castillo, por donde circulará la nueva infraestructura, denuncian que estará a apenas 12 metros de sus casas.

"Lo he medido", señala desde la terraza de su vivienda Almudena, una de las afectadas. "Desde la esquina de mi casa hasta el punto por donde va a ir la Ronda Sur hay 12 metros, 12 metros y 38 centímetros, concretamente", añade. "Ronda Sur lejos de nuestras casas", se lee en una de las pancartas que desde hace unas semanas cuelgan de su fachada.

Desde el Ayuntamiento se subraya que la obra cuenta con todos los informes técnicos preceptivos conforme a la normativa vigente y que estos “se han basado en criterios técnicos-objetivos”, sin que se hayan presentado alegaciones durante el periodo habilitado, informa Efe.

La carretera, que circula en paralelo al río Henares, permitirá descongestionar de tráfico pesado la Avenida de la Luna y la Carretera de Loeches, en el interior de Torrejón. Una parte de la misma ya está construida y abierta a la circulación separada por unos 20 metros, y un talud con vegetación entre medias, de hileras de chalés de nueva construcción. Pero en el tramo ahora en obras, en el que circula más pegado a las casas, no se contempla esa protección, en principio solo unas pantallas acústicas.

Y eso es lo que lamentan vecinos como Almudena. "No estamos en contra de la Ronda Sur", insiste. "Va a descongestionar Torrejón, y sabemos que hace falta, en eso nosotros no nos quejamos. Solo queremos lo mismo que los demás: en otros tramos tienen su separación de 20 o 25 metros, su talud, sus pantallas... Es lo que queremos, que se separe lo reglamentario".

Entienden que hay espacio para acercarla algo más al río. De hecho, hasta que se llega a la zona de protección del entorno fluvial hay unas tierras de labranza que, aseguran, llevan años sin sembrarse. Les preocupa la proximidad del tráfico que en el futuro pase junto a sus casas. "Por aquí no van a pasar solo coches, van a pasar tráilers, camiones, muchos vehículos de gran tonelaje", apunta Antonio, otro vecino, residente en el Barrio del Castillo desde hace 59 años. "Aparte de lo que generan los polígonos logísticos, por aquí van a venir los camiones de la basura también de San Fernando de Henares y de Coslada hacia la planta de reciclaje de La Campiña, en Loeches".

Inquieta igualmente el ruido en un barrio hasta ahora conocido en el municipio por su tranquilidad, aislado del resto. "En el proyecto se señala que el impacto acústico será de 65 decibelios", tercia Almudena. "Pero esto es zona residencial y no se pueden superar los 55 decibelios. La propuesta es ponernos pantallas, pero una pantalla a mí no me va a quitar nada". Además, afirma, desde el inicio de las obras han aparecido grietas en su casa y en la de su madre, en el piso inferior. En le techo se puede apreciar una apertura importante. "Han venido técnicos municipales", comenta. "Nos han dicho que harán un estudio".

A favor en el Palacio de Aldovea

En la zona de la Ronda Sur ahora en obras se encuentra también el Palacio de Aldovea, una elegante construcción del siglo XVIII declarado Bien de Interés Cultural. Es, de hecho, el edificio que da nombre al barrio. Propiedad de una familia aristocrática, lo tiene arrendado Emilio Rotonda para la celebración allí de bodas y otros eventos. A su juicio, la construcción de esta vía redundará en beneficios para todos.

"A nosotros nos afecta muy positivamente", indica, "es una gran obra y estamos encantados. Los accesos anteriores eran bastante malos, por una carretera muy angosta, con curvas y árboles y por la que discurrían ciclistas y coches, a veces a mucha velocidad. Como solo había esa carreterilla, en ocasiones la gente se colaba en la finca, que es propiedad privada y también había un asentamiento chabolista", relata.

El trazado de la Ronda Sur en obras pasa a las espaldas del palacio a una distancia considerablemente mayor de los 12 metros que Almudena ha medido en su casa. Las obras, afirma, están afectando a su actividad. "El polvo, el acceso..., algunos clientes se están quejando. Pero esto viene a ordenar muchísimo toda la zona, pone orden y creo que es bueno para todo el mundo", prosigue. "Entiendo que algunos vecinos del barrio sientan que les perjudique porque les pasa muy cerca, pero yo lo veo como algo que va a ser positivo para todo el mundo, incluido para ellos. Me recuerda un poco a lo que ocurre con el soterramiento de la carretera de Extremadura. Claro que los vecinos se quejan de las obras, pero será bueno para todos". Se prevé el fin de los trabajos para noviembre de 2026.