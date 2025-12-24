EL TIEMPO
La Nochebuena en Madrid será fría con cero grados de mínima y cielos nubosos
En la sierra habrá probabilidades de precipitaciones débiles de nieve por la mañana
EFE
La Nochebuena, 24 de diciembre, será fría y con temperaturas mínimas que estarán en los cero grados, mientras las máximas rozarán los diez, y cielos nubosos que se irán despejando a lo largo de la tarde.
Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la sierra habrá probabilidades de precipitaciones débiles por la mañana que serán de nieve por encima de los 1000-1100 metros.
En el resto de la Comunidad el cielo estará nuboso por la mañana, que tenderá a intervalos de nubes por la tardes.
Las mínimas permanecerán sin cambios relevantes, que estarán en los cero grados, y las máximas ascenderán levemente entre los 10-12 grados.
El viento soplará flojo de componente norte.
Mínimas y máximas en Nochebuena
Las temperaturas, en grados centígrados (ºC), previstas en algunas localidades de la región son las siguientes:
- Alcalá de Henares: 1 - 12
- Aranjuez: 0 - 12
- Collado Villalba: 0 - 10
- Getafe: 1 - 11
- Madrid: 0 - 10
- Navalcarnero: 0 - 11
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad
- Tensión en el puerto de Cotos con 'centenares' de atrapados en la nieve: 'Tiene que venir la Guardia Civil
- Esta es la administración de Madrid en la que ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad
- ¿Es buena opción quitarse la hipoteca si te toca el Gordo en la Lotería de Navidad este año?
- De los bares de Fuenlabrada al Movistar Arena: 'Me levanté a las 7 para imprimir un cartel y acabé cantando con Dani Martín
- El misterio del segundo premio de Lotería de Navidad que ha caído íntegro en Madrid: 'Nadie sabe a quién le ha tocado
- Esta es la administración de Getafe donde ha caído uno de los cuartos premios
- Nace Babylon Club Madrid, el local que aspira ser 'la referencia del jazz en España