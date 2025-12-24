La Nochebuena en Madrid será fría con cero grados de mínima y cielos nubosos

La Nochebuena, 24 de diciembre, será fría y con temperaturas mínimas que estarán en los cero grados, mientras las máximas rozarán los diez, y cielos nubosos que se irán despejando a lo largo de la tarde.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la sierra habrá probabilidades de precipitaciones débiles por la mañana que serán de nieve por encima de los 1000-1100 metros.

En el resto de la Comunidad el cielo estará nuboso por la mañana, que tenderá a intervalos de nubes por la tardes.

Las mínimas permanecerán sin cambios relevantes, que estarán en los cero grados, y las máximas ascenderán levemente entre los 10-12 grados.

El viento soplará flojo de componente norte.