Más Madrid propone la creación de supermercados públicos municipales para contener la inflación de los alimentos

La formación aboga por el fomento del consumo de proximidad y la creación de un organismo regional que vigile los precios

Una clienta comprueba el precio de las verduras en un supermercado. / EPE

Víctor Rodríguez

Madrid

Una red pública de supermercados municipales. Es lo que plantea Más Madrid para contener la inflación de los alimentos y garantizar "el acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos" a toda la población. Así consta en la proposición no de ley que el grupo ha elevado a la Mesa de la Asamblea de Madrid para promover su debate y votación en el Pleno de la cámara de Vallecas.

En el texto, firmado por la portavoz de la formación en el Parlamento regional, Manuela Bergerot y por el diputado Pablo Padilla, se incide en que las familias madrileñas han pasado de gastar 31.586 euros en alimentos y bebidas no alcohólicas en 2015 a 37.360 euros en 2023. Madrid, se señala, es una de las capitales europeas donde más han crecido los precios en los últimos 10 años, hasta un 66%, solo por detrás de Varsovia (106%) y considerablemente por encima de Berlín (41%) o Londres (48%).

Al mismo tiempo, se recoge en la exposición de motivos, el sector de la distribución ha registrado una elevación de beneficios, con una rentabilidad bruta del 6,1% a cierre de 2024 según el Observatorio de Márgenes Empresariales. En el caso de algunas cadenas de supermercados, el crecimiento de beneficios entre 2020 y 2024 (40%) ha superado al de las ventas para el mismo periodo (31%).

Por ello plantea Más Madrid en el texto de la Proposición No de Ley que la Asamblea inste al Gobierno regional a poner en marcha, "en colaboración con las entidades locales", una red de supermercados públicos municipales "con el objetivo de que toda la población tenga acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos".

De la misma manera, se llama a promover el consumo de proximidad e impulsar la producción de cercanía. En este sentido se aboga por favorecer las cooperativas de consumo, pero también por privilegiar el acceso a productos madrileños de temporada para la elaboración de menús en los colegios, hospitales y residencias.

Además, se propone que, dentro de sus competencias en materia de consumo, el Gobierno madrileño vigile los precios de la alimentación, supervise la cadena de valor y haga por detectar posibles prácticas abusivas de lo que en el texto se identifican como "grandes intermediarios y superficies comerciales". En este sentido, el Ministerio de Agricultura creó en 2013 el Observatorio de la Cadena Alimentaria y existen organismos similares en once comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco, Región de Murcia y La Rioja.

Finalmente, plantea el texto que la Asamblea inste al Gobierno regional a que inste a su vez al Gobierno central a establecer "un mecanismo de control y limitación de precios" de productos como pan y cereales, carne, pescado, leche, queso, huevos, aceites, frutas, legumbres, hortalizas, patatas y alimentos de bebé.

