Madrid sube medio millón de euros la oferta para hacer más atractivo el contrato de la futura estación de Metro de Los Ahijones

El último Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 2025 ha venido este martes con el anuncio de la aprobación de un contrato largamente esperado, el de la redacción del proyecto para la construcción de una futura parada de la Línea 9 de Metro que dé servicio a los futuros desarrollos urbanísticos de Los Ahijones y Los Berrocales, en el sureste de la capital. Tras dos ocasiones en que ha quedado desierto, en Maudes, sede de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, confían en que a la tercera vaya la vencida.

Para ello se ha elevado considerablemente el presupuesto. Si en 2024 el contrato se licitó con un presupuesto base de 291.501, euros (352.717 euros, con impuestos), en esta ocasión asciende hasta los 825.800 euros. El plazo de ejecución considerado es de 14 meses.

Desde la Consejería se justifica el incremento en que el nuevo expediente incorpora la aplicación de un reglamento europeo que establece un método común para evaluar cualquier modificación de la red que debe integrarse desde la fase de diseño. "Este requisito", se asegura, "supone un incremento del presupuesto inicial de 328.600 euros". Ya en septiembre, no obstante, en un encuentro informativo con periodistas, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, había anunciado que se haría crecer la cantidad ofertada para evitar que quedase desierto por tercera vez.

En un primero intento, en febrero de 2024, ninguna empresa presentó ofertas para acometer la redacción del proyecto. Siete meses después, en septiembre de ese año, la Comunidad volvió a ofertarlo bajo la fórmula de adjudicación por procedimiento sin publicidad. Las tres empresas invitadas a participar entonces presentaron ofertas, pero la mesa de contratación entendió que no lo hicieron conforme a las instrucciones establecidas o no cumplían todas las condiciones establecidas en los pliegos, por lo que se volvió a declarar desierto.

El proyecto es considerado importante tanto por la Comunidad de Madrid como por las juntas de compensación de los desarrollos de Los Ahijones y Los Berrocales, que entre las condiciones favorables con que publicitan las viviendas que se levantarán allí mencionan la futura existencia de la estación de Metro. En total se estima que se levantarán entre los dos desarrollos unas 41.000 viviendas, las primeras de las cuales podrían empezar a entregarse entre 2026 y 2027.

La construcción de la estación presenta además una considerable ventaja respecto a otras actuaciones relativas a la red de Metro de Madrid, y es el hecho de que los trenes ya circulan por allí, y lo hacen, además, en superficie. Se trata de los convoyes que realizan el trayecto de prolongación de la Línea 9 hasta Arganda del Rey. La intervención, por tanto, consiste en añadir una parada, entre Puerta de Arganda y Rivas Urbanizaciones, en un tramo ya operativo y sobre tierra.

Dicha estación se ubicará en el extremo sur de Los Ahijones, en una zona colindante con la parte norte de Los Berrocales. Ambos desarrollos estarán recorridos también por la bautizada como Gran Vía del Sureste, un proyectado bulevar de 16 kilómetros que los unirá también con El Cañaveral, Los Cerros y Valdecarros hasta el Ensanche de Vallecas y por el que circulará un autobús de tránsito rápido, los conocidos como Bus Rapid o BRT, que viajan por carril reservado y con prioridad semafórica.

Una vez se adjudique la redacción del proyecto de estación de Metro hoy autorizada por el Consejo de Gobierno, la empresa elegida dispondrá de 14 meses para su entrega. Posteriormente, habrá que proceder a la ejecución. La Comunidad de Madrid calcula que la parada pueda estar operativa en 2029.