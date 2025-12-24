MADRID
Madrid no tendrá recogida de residuos en Nochebuena y Navidad pero se reforzarán los servicios la noche del 25 y el 26
el Ayuntamiento se ha solicitado la colaboración de vecinos para que no se depositen residuos ni cubos de las comunidades de propietarios en la vía pública
EP
El Ayuntamiento de Madrid ha recordado a los ciudadanos que no habrá servicio de recogida de residuos (ni domésticos ni de papel-cartón y vidrio) durante la noche de este miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, y la mañana, y tarde del día 25, Navidad.
En cambio, el dispositivo de limpieza se reforzará a partir de la noche del día 25 y a lo largo del día 26 de diciembre para garantizar la retirada de los residuos generados durante las festividades, ha apuntado el Consistorio en un comunicado.
Por ello, desde el Ayuntamiento se ha solicitado la colaboración de vecinos y comunidades de propietarios para que no se depositen residuos ni cubos de las comunidades de propietarios en la vía pública durante la noche del día 24 y la mañana y tarde del día 25.
Los servicios de recogida de las fracciones orgánica, plástico, metal y brik y resto no reciclable se intensificarán en los días posteriores a los festivos con el objetivo de permitir una rápida normalización del servicio.
Tampoco se prestará el servicio de recogida de residuos la noche del miércoles 31 de diciembre y durante la mañana y la tarde del jueves 1 de enero. La actividad se reanudará con normalidad la noche Año Nuevo y el jueves 2 de enero.
