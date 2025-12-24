MADRID
¿Cuáles son los horarios especiales de Metro, EMT y autobuses nocturnos en Madrid en Nochebuena y Navidad?
La EMT termina a las 20.30 horas y el Metro cierra a las 22.00 horas y da paso a 'buhos'
El transporte público de la Comunidad de Madrid modifica sus horarios habituales con motivo de la Nochebuena (24 de diciembre) y el día de Navidad (25 de diciembre). Metro, autobuses urbanos e interurbanos, tranvías e intercambiadores ajustan sus servicios, con cierres anticipados, aperturas retrasadas y refuerzos especiales en las líneas más utilizadas.
Principales cambios
- Metro de Madrid cierra a las 22.00 horas en Nochebuena y retrasa su apertura a las 08.00 el día de Navidad.
- La EMT finaliza el servicio diurno entre las 20.30 y las 20.45 y activa los autobuses nocturnos ('búhos') desde las 22.00.
- Se refuerzan 23 líneas de la EMT y varias líneas de Metro durante las fiestas.
Metro, Metro Ligero y tranvías
En Nochebuena, Metro de Madrid, TFM y Metro Ligero (ML1) adelantan su cierre a las 22.00 horas, con limitación de acceso desde las 21.30. El día de Navidad, el servicio comenzará a las 08.00 horas.
En el caso del Metro Ligero Oeste, el último tren del día 24 saldrá a las 21.30 desde cabecera, mientras que el primer servicio del día 25 partirá a las 08.00 horas.
El Tranvía de Parla realizará su último paso por la parada de Parla Centro a las 21.56 horas en Nochebuena. El día de Navidad, el primer servicio será a las 6.24 horas en vía 1 (Plaza de Toros) y a las 6.55 en vía 2 (Polígono Industrial Ciudad de Parla).
EMT Madrid
El servicio diurno de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) finalizará el día 24 entre las 20.30 y las 20.45 horas, según la línea. El día de Navidad se retomará entre las 7.15 y las 8.45, salvo en líneas especiales y las que dan servicio a cementerios.
Autobuses nocturnos ('búhos')
Las líneas nocturnas N1 a N26 comenzarán a operar a las 22.00 horas y funcionarán hasta las 7.00 del día 25. Desde Moncloa, las salidas están programadas a las 22.20, 23.30, 0.40, 1.50, 3.00, 4.10, 5.20 y 6.30.
Las líneas N28 (Moncloa-Aravaca) y N31 (Moncloa-El Pardo) circularán desde las 22.50 y entre las 0.00 y las 7.00, con frecuencias de 35 minutos.
Las líneas circulares NC1 y NC2 prestarán servicio de 22.00 a 4.00 horas cada 35 minutos, y de 4.00 a 6.45, cada 70 minutos.
Exprés Aeropuerto
El servicio diurno de la línea Exprés Aeropuerto realizará su último viaje el día 24 a las 20.45 horas desde Atocha y a las 20.30 desde la T4.
El servicio nocturno comenzará a las 22.00 desde Cibeles y se mantendrá hasta las 7.00 horas, con una frecuencia de 70 minutos. Desde la T4, arrancará a las 22.30 y finalizará a las 6.30.
El día de Navidad, el servicio diurno se reanudará a las 7.40 horas desde ambas cabeceras.
Intercambiadores y refuerzos especiales
Los intercambiadores de Moncloa, Príncipe Pío, Plaza de Castilla y Avenida de América ajustarán sus horarios, aunque sin afectar al servicio de EMT. En Plaza Elíptica, el intercambiador abrirá el día 25 a las 8.00 horas.
Con motivo de la Navidad, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha activado un dispositivo especial de movilidad que incluye:
- Refuerzos de hasta el 60% en Metro en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10.
- Incremento de personal en estaciones clave como Sol, Ópera, Gran Vía, Callao o Plaza de España.
- Refuerzos en 23 líneas de EMT entre las 15.00 y las 21.00 horas, y en las líneas E1 y 001 entre las 9.00 y las 22.00.
- Aumento del servicio interurbano en la línea 261 hacia el Parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz y al recinto ferial de Móstoles por Navipark.
