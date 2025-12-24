¿Qué supermercados de Madrid abren en Nochebuena y Navidad? Horarios de apertura y cierre de Mercadona, Carrefour, Lidl, Ahorramás, Alcampo...

Con la cuenta atrás para la cena de Nochebuena, muchos madrileños apuran las compras de última hora. Y es que, por mucho que para el 24 y 25 de diciembre se trate de dejar todo listo con antelación, la realidad es que siempre es posible que surja algún imprevisto.

La mala noticia para los despistados es que los horarios comerciales de las tiendas cambian por completo. Mientras algunos establecimientos operan en horario reducido, otros cierran sus puertas hasta el 26 de diciembre.

Durante estas fechas, es importante tener en cuenta qué cadenas abrirán y en qué horario para saber si podemos acudir a realizar unas últimas compras o, por el contrario, lo mejor es improvisar con lo que tenemos. Recuerda que siempre conviene revisar la página web oficial de cada establecimiento el propio 24 o 25 de diciembre antes de acudir a él y no perder tiempo.

Estos son los horarios de los supermercados para el 24 y 25 de diciembre

Mercadona

Durante el 24 de diciembre, Mercadona volverá un año más a reducir su horario de apertura. En concreto, los establecimientos pasarán a cerrar a las 19:00. El día de Navidad, sin embargo, las tiendas se mantendrán cerradas durante toda la jornada, siguiendo la política habitual de la compañía de cerrar durante los festivos nacionales.

Lidl

El 24 de diciembre, Lidl seguirá la estela de Mercadona, teniendo un horario hasta las 19:00 de la tarde. Al día siguiente, 25 de diciembre, estará cerrado por motivo del festivo nacional.

El Corte Inglés

El Corte Inglés seguirá exactamente el mismo patrón que Mercadona y Lidl, ya que el día de Nochebuena adelantará su horario de cierre a las 19:00 y el 25 de diciembre estará cerrado durante todo el día.

Carrefour

Carrefour, al contar con diferentes tipos de tiendas (Carrefour, Market, Express…) cuenta con horarios variables. De hecho, algunos establecimientos se mantendrán cerrados durante el día de Navidad y otros sí que abrirán. Por ello, lo más recomendable es consultar el buscador individualizado de supermercados que la propia compañía tiene disponible en su sitio web.

Ahorramás

Ahorramás suele apostar por un cierre más temprano que las demás cadenas, por ello, sus tiendas se mantendrán abiertas el 24 de diciembre hasta las 15:00. El día 25 de diciembre los establecimientos de Ahorramás permanecerán cerrados.

DIA

El caso de DIA es similar al de Carrefour, ya que algunos de sus establecimientos están gestionados por franquiciados. Ello se traduce en que el horario, e incluso la apertura durante el 25 de diciembre, puede ser variable. De nuevo, la forma más eficaz de conocer cuándo estará abierta una tienda en concreto es revisar el buscador publicado en el sitio web de la compañía.

Alcampo

Alcampo ha optado por reducir su horario, por lo tanto, solo permanecerá abierto hasta las 19:00. Por otro lado, el 25 de diciembre es uno de los pocos días festivos del año en los que Alcampo no abre (junto al 1 de enero, el 6 de enero y el 1 de mayo).