NAVIDAD
¿A qué hora es el discurso del rey esta Navidad? Horario y dónde ver en directo
Como cada año, el monarca se dirigirá a los españoles desde el Palacio Real el día de Nochebuena
Estamos a pocos días de una de las noches más esperadas del año. Queda nada para que la magia de la Nochebuena tiña nuestros salones y podamos disfrutar del tiempo en familia, la exquisita gastronomía de las fechas y, cómo no, de una de las citas televisivas más reconocibles de la noche.
Este 24 de diciembre, el tradicional Mensaje de Navidad del Rey será protagonista durante unos minutos en nuestra cena. Este momento marca un pequeño paréntesis institucional en plena Nochebuena y concentra búsquedas de última hora acerca de cuándo empieza exactamente o dónde verlo.
¿A qué hora es el discurso del rey esta Navidad?
Para evitar confusiones acerca de la hora y el día del discurso, conviene quedarse con un dato simple y directo. El discurso del rey se emite siempre el día de Nochebuena a las 21.00 horas.
La mejor forma de verlo es a través de RTVE, que suele ofrecerlo en sus canales, pero también es posible seguirlo por internet a través de RTVE Play. Además, el mensaje suele estar disponible en los canales oficiales de la Casa Real en formato vídeo, por ejemplo, en YouTube y en sus perfiles en redes.
Así que, el 24 de diciembre a las 21:00 horas no te pierdas la cita que dará por inaugurada la Nochebuena. Eso sí, recuerda que en Canarias, por el cambio horario, el discurso se retransmitirá a las 20:00 horas.
