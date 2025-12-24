La Comunidad de Madrid renueva la flota de los bomberos con 16 vehículos de bomba forestal pesada

La última sesión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado la adquisición de 16 vehículos de bomba forestal pesada para actualizar el parque móvil de los bomberos.

El suministro de estas unidades contará con un plazo de ejecución de 19 meses y una inversión de 6,9 millones, ha informado la Comunidad en un comunicado. Estos recursos incorporan prestaciones técnicas y de seguridad más avanzadas en cuanto al motor, caja de cambios, radares y sensores, o monitor frontal, como en los equipos operativos y materiales que deben formar parte de cada unidad.

Disponen de una cabina con capacidad para seis plazas --dos delanteras y cuatro traseras-- equipada con un sistema de monitorización de la calidad del aire y cuentan con una cisterna con un volumen de 4.000 litros de agua, de los cuales 3.500 se destinan a la extinción y 500 a autoprotección.

En la actualidad, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid dispone de un total de 47 vehículos de esta tipología, de los cuales 25 son en propiedad y 22 en régimen de arrendamiento. Con esta adquisición, se renovará más de la mitad de la flota de medios propios antes de agosto de 2027.

Estos camiones se emplean habitualmente en la prevención y extinción de incendios forestales. Están preparados para la circulación por terrenos agrarios o montes. Además integran complementos y características que les hacen adecuados para responder a todas aquellas situaciones de emergencia que puedan darse en dichos lugares.