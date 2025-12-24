INCENDIOS
La Comunidad de Madrid renueva la flota de los bomberos con 16 vehículos de bomba forestal pesada
Estos camiones, preparados para circular por campos y montes, se emplean habitualmente en la prevención y extinción de incendios forestales
Europa Press
La última sesión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado la adquisición de 16 vehículos de bomba forestal pesada para actualizar el parque móvil de los bomberos.
El suministro de estas unidades contará con un plazo de ejecución de 19 meses y una inversión de 6,9 millones, ha informado la Comunidad en un comunicado. Estos recursos incorporan prestaciones técnicas y de seguridad más avanzadas en cuanto al motor, caja de cambios, radares y sensores, o monitor frontal, como en los equipos operativos y materiales que deben formar parte de cada unidad.
Disponen de una cabina con capacidad para seis plazas --dos delanteras y cuatro traseras-- equipada con un sistema de monitorización de la calidad del aire y cuentan con una cisterna con un volumen de 4.000 litros de agua, de los cuales 3.500 se destinan a la extinción y 500 a autoprotección.
En la actualidad, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid dispone de un total de 47 vehículos de esta tipología, de los cuales 25 son en propiedad y 22 en régimen de arrendamiento. Con esta adquisición, se renovará más de la mitad de la flota de medios propios antes de agosto de 2027.
Estos camiones se emplean habitualmente en la prevención y extinción de incendios forestales. Están preparados para la circulación por terrenos agrarios o montes. Además integran complementos y características que les hacen adecuados para responder a todas aquellas situaciones de emergencia que puedan darse en dichos lugares.
- Tensión en el puerto de Cotos con 'centenares' de atrapados en la nieve: 'Tiene que venir la Guardia Civil
- Los vecinos de Torrejón se movilizan contra la Ronda Sur por pasar a 12 metros de las casas próximas
- El misterio del segundo premio de Lotería de Navidad que ha caído íntegro en Madrid: 'Nadie sabe a quién le ha tocado
- De los bares de Fuenlabrada al Movistar Arena: 'Me levanté a las 7 para imprimir un cartel y acabé cantando con Dani Martín
- Premios Lotería de Navidad 2025 que han caído en Talavera de la Reina
- Esta es la administración de Madrid en la que ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad
- La asociación de Madrid que ha repartido 59 millones de euros del Gordo: 'No nos gusta la polarización en la política
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad