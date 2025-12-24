Comprar en el barrio de Salamanca cuesta más que nunca: récord en la vivienda de lujo en Madrid

Madrid gana peso en el mercado de la vivienda de lujo y se consolida como uno de los grandes ejes prime de España. Con los últimos datos del informe de precios de Idealista, el distrito de Salamanca marca el ritmo del segmento más exclusivo con un precio medio de 9.950 euros por metro cuadrado, en máximos históricos, y la capital coloca dos zonas entre las 10 más caras del país.

Aunque Baleares concentra la mayor parte del listado nacional, Madrid refuerza su posición en el mercado residencial de lujo, con un interés creciente por los barrios más exclusivos. El repunte de precios se apoya en una demanda con alto poder adquisitivo -incluido el comprador extranjero- y en una oferta limitada en las zonas más cotizadas, factores que mantienen la presión al alza.

En el ranking de los distritos más caros de España para comprar vivienda, junto a Madrid aparecen enclaves de Málaga y Guipúzcoa, lo que confirma que el mapa del lujo residencial se reparte entre grandes capitales y destinos prime de costa. En el caso de Madrid, el foco se mantiene en el eje más exclusivo de la ciudad, con Salamanca a la cabeza.

Informe de precios de Idealista. / .

Según el último informe de precios de idealista, el distrito madrileño de Salamanca encabeza el ranking con un precio medio de 9.950 euros/m2, alcanzando además su máximo de la serie histórica que arranco en 2006, tras subir un 15,1% anual en noviembre.

Entre los distritos con mayores incrementos anuales también destaca Chamberí, con un incremento de los precios de un 21,2%, hasta los 8.695 euros/m2 que lo colocan en máximos para esta zona de la capital.

La mitad en la misma isla

Lo más destacable es que seis de los 10 barrios de la lista están en Baleares y, tres de ellos, en la misma localidad: Calvià. El distrito de Costa d'En Blanes ocupa la segunda posición con un precio de 9.677 euros/m2 de media y un fuerte crecimiento anual del 16,7%, situándose en el récord de precios de la vivienda usada en venta. Los barrios de Portals Nous-Bendinat y Cas Catala-Illetes de ese mismo municipio ocupan los puestos 7 y 9, respectivamente.

La localidad mallorquina de Port d'Andratx está en tercer lugar con un precio medio de 8.921 euros/m2, aunque en su caso el precio se mantiene estable y por debajo de su máximo, que supera los 9.000 euros/m2. Y Mallorca vuelve a aparecer en la lista con el distrito de Son Vida, en Palma, en quinta posición, que sin embargo está por debajo de su récord con precios que rondan los 8.587 euros/m2.

En octava posición está el distrito de Jesús, en la localidad de Santa Eulalia del Río, en Ibiza. Prácticamente se mantiene estable, con un incremento del 1,5%, que le sitúa en un nuevo máximo de 8.353 euros/m2.