La cena de Nochebuena del padre Ángel llega al Instituto Cervantes en su décimo aniversario

La cena solidaria de Nochebuena, que organizan desde hace diez años la ONG Mensajeros de la Paz y su fundador, el padre Ángel, se celebrará este miércoles en el Instituto Cervantes, símbolo de cultura y encuentro, que acogerá a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Esta cita anual, que conmemora este año su décimo aniversario, reunirá a un total de 180 personas vulnerables -entre la cena del Cervantes y otra complementaria en la Iglesia de San Antón-, además de voluntarios y personalidades del mundo social y cultural para promover "la solidaridad y el encuentro en estas fechas tan señaladas", indica la oenegé en una nota de prensa.

“Diez años después, seguimos demostrando que la solidaridad no tiene límites. Gracias al Instituto Cervantes y a su director y equipo que nos acogen este año”, afirma el padre Ángel, impulsor de esta iniciativa que nació con el objetivo de que nadie pase la Nochebuena en soledad.

El menú incluye tabla de embutidos y queso, langostinos con mayonesa de ajo negro, crema de bogavante con zamburiñas y caviar, lechazo asado al estilo tradicional y tronco de navidad con crema de tiramisú, de Catering Lecaser.

Esta cena se ha celebrado en ediciones anteriores en sitios tan representativos como el Senado, el Palacio de Cibeles, el Museo del Prado, el Casino de Madrid, el Teatro Real y el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, entre otros.

El objetivo es que los comensales disfruten de un menú navideño típico en un lugar emblemático, brindando así "una noche especial a quienes más lo necesitan".