NAVIDAD
La cena de Nochebuena del padre Ángel llega al Instituto Cervantes en su décimo aniversario
El menú que podrán disfrutar un total de 180 personas vulnerables gracias a Mensajeros de la Paz incluye langostinos, crema de bogavante o lechazo asado
EFE
La cena solidaria de Nochebuena, que organizan desde hace diez años la ONG Mensajeros de la Paz y su fundador, el padre Ángel, se celebrará este miércoles en el Instituto Cervantes, símbolo de cultura y encuentro, que acogerá a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Esta cita anual, que conmemora este año su décimo aniversario, reunirá a un total de 180 personas vulnerables -entre la cena del Cervantes y otra complementaria en la Iglesia de San Antón-, además de voluntarios y personalidades del mundo social y cultural para promover "la solidaridad y el encuentro en estas fechas tan señaladas", indica la oenegé en una nota de prensa.
“Diez años después, seguimos demostrando que la solidaridad no tiene límites. Gracias al Instituto Cervantes y a su director y equipo que nos acogen este año”, afirma el padre Ángel, impulsor de esta iniciativa que nació con el objetivo de que nadie pase la Nochebuena en soledad.
El menú incluye tabla de embutidos y queso, langostinos con mayonesa de ajo negro, crema de bogavante con zamburiñas y caviar, lechazo asado al estilo tradicional y tronco de navidad con crema de tiramisú, de Catering Lecaser.
Esta cena se ha celebrado en ediciones anteriores en sitios tan representativos como el Senado, el Palacio de Cibeles, el Museo del Prado, el Casino de Madrid, el Teatro Real y el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu, entre otros.
El objetivo es que los comensales disfruten de un menú navideño típico en un lugar emblemático, brindando así "una noche especial a quienes más lo necesitan".
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad
- Tensión en el puerto de Cotos con 'centenares' de atrapados en la nieve: 'Tiene que venir la Guardia Civil
- Esta es la administración de Madrid en la que ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad
- ¿Es buena opción quitarse la hipoteca si te toca el Gordo en la Lotería de Navidad este año?
- De los bares de Fuenlabrada al Movistar Arena: 'Me levanté a las 7 para imprimir un cartel y acabé cantando con Dani Martín
- El misterio del segundo premio de Lotería de Navidad que ha caído íntegro en Madrid: 'Nadie sabe a quién le ha tocado
- Esta es la administración de Getafe donde ha caído uno de los cuartos premios
- Nace Babylon Club Madrid, el local que aspira ser 'la referencia del jazz en España