El Atlético traspasa al defensa Javi Galán al Osasuna

El Atlético de Madrid y el CA Osasuna anunciaron este miércoles un acuerdo para el traspaso al conjunto navarro del lateral español Javi Galán que de este modo pone el punto y final a su etapa en el equipo rojiblanco al que llegó en el verano de 2023.

"El Atlético de Madrid y el Club Atlético Osasuna han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Javi Galán al conjunto navarro. El lateral extremeño afronta así un nuevo reto en su carrera deportiva, después de haber militado en nuestra entidad la última temporada y media y anteriormente, la primera mitad del curso 2023-2024", indicó el Atlético.

Galán llegó a la entidad colchonera en verano de 2023 procedente del RC Celta, pero ante la falta de minutos fue cedido en el mercado invernal de esa campaña 23-24 a la Real Sociedad. Tras el final de esta cesión tuvo algo más de continuidad y jugó 47 de los 56 partidos oficiales con los que se marcha.

En esta temporada, el futbolista de Badajoz, de 31 años, no había contado demasiado para el técnico Diego Pablo Simeone, que optaba en su posición por el eslovaco David Hancko o el italiano Mateo Ruggeri y sólo participó en siete encuentros (5 de LaLiga EA Sports, 1 de Liga de Campeones y 1 de Copa del Rey) para un total de 313 minutos. "Desde nuestro club le deseamos mucha suerte en todos sus futuros proyectos profesionales y personales", sentenció el Atlético.

Por su parte, el CA Osasuna informó que ha pagado medio millón de euros por este traspaso del futbolista, que ha firmado por lo que resta de temporada, hasta el 30 de junio de 2026. "No obstante, en el hipotético caso de que la vinculación entre las partes se prorrogase más allá de esa fecha, el club madrileño se reserva la opción de percibir 500.000 euros adicionales por cada nueva temporada que dispute en Osasuna y el equipo navarro logre la permanencia en LaLiga EA Sports", puntualizó el equipo navarro.

"Asimismo, el Atlético de Madrid ha dado su permiso para que el futbolista pueda incorporarse a la disciplina de Alessio Lisci el lunes 29 de diciembre en el regreso del equipo a los entrenamientos y sea presentado como jugador de Osasuna esa misma tarde", añadió.