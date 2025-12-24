POLÍTICA
Almeida defiende a Ortega Smith tras su expulsión de la Ejecutiva de Vox: "Una persona coherente con sus ideas"
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid acarreaba varios meses de relación tirante con el liderazgo de su partido
Europa Press
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, como "una persona coherente con sus ideas" después de que haya sido expulsado de la Ejecutiva de su partido tras meses de relación tirante con la formación política que preside Santiago Abascal.
"Lo único que puedo decir de Javier Ortega es que creo que es una persona consecuente, coherente con sus ideas y que ser consecuente y coherente al final en la vida siempre paga", ha trasladado a la prensa tras felicitar las fiestas a los servicios esenciales que están de guardia esta Nochebuena.
Sin obviar los "enfrentamientos" que ambos han mantenido, Almeida ha apreciado "ser consecuente y coherente", algo que "siempre hay que apreciarlo en cualquier persona, tenga la ideología o pertenezca al partido que pertenezca". "Al final la coherencia siempre paga en la vida", ha reflexionado.
- Tensión en el puerto de Cotos con 'centenares' de atrapados en la nieve: 'Tiene que venir la Guardia Civil
- Los vecinos de Torrejón se movilizan contra la Ronda Sur por pasar a 12 metros de las casas próximas
- El misterio del segundo premio de Lotería de Navidad que ha caído íntegro en Madrid: 'Nadie sabe a quién le ha tocado
- De los bares de Fuenlabrada al Movistar Arena: 'Me levanté a las 7 para imprimir un cartel y acabé cantando con Dani Martín
- Premios Lotería de Navidad 2025 que han caído en Talavera de la Reina
- Esta es la administración de Madrid en la que ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad
- La asociación de Madrid que ha repartido 59 millones de euros del Gordo: 'No nos gusta la polarización en la política
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad