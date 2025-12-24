5 vinos "a prueba de cuñados": regalos de última hora de Navidad con los que siempre quedas bien

Regalar vino funciona casi siempre si eliges bien el estilo y el precio. Para ponértelo fácil, aquí van cinco opciones pensadas para distintos paladares (del "quiero algo fresco" al "quiero impresionar") y para bolsillos muy diferentes, con ideas de maridaje y el tipo de persona al que le encaja cada botella.

1. Para quien busca un blanco fresco y aromático (precio amable)

VALDEHERMOSO Sotavento Sauvignon Blanc 2024 — 10 euros

Si el destinatario es de los que prefieren blancos ligeros, muy frutales y con chispa, este Sauvignon Blanc es un acierto. En copa luce amarillo verdoso brillante y se mueve en un registro muy expresivo: fruta blanca, flores y un toque tropical, con ese punto vegetal fino que hace reconocible a la variedad. En boca es suave, fácil y refrescante, con un final largo que invita a repetir.

Ideal para: mariscos, pescados, arroces y cocina de fusión.

mariscos, pescados, arroces y cocina de fusión. Paladar: fresco, aromático, "quiero algo fácil pero con gracia".

fresco, aromático, "quiero algo fácil pero con gracia". Por qué es buen regalo: suele gustar y encajar en comidas navideñas.

2. Para quien quiere "vino de diario" bien hecho (y con historia detrás)

Riesling Seis Cuerdas (Bodegas Alcardet, La Mancha) — 9 euros

Este vino es para quien disfruta probando variedades diferentes sin salirse del terreno seguro. Alcardet viene de cerrar un año fuerte (con crecimiento de facturación y más interés de socios y agricultores), y está apostando por una estrategia muy ágil: vendimias tempranas de variedades internacionales como Chardonnay, Sauvignon Blanc o Moscatel para tener vinos listos pronto, con frescura y acidez natural. Dentro de ese enfoque destaca su Riesling Seis Cuerdas, una uva alemana que "aquí se ha adaptado sorprendentemente bien", explica Miguel Ángel Ortega, gerente de Bodegas Alcardet. El resultado suele ir hacia un blanco vivo, fragante y con personalidad, perfecto para quien ya se cansó del "blanco sin más".

Ideal para: aperitivos, comida asiática, platos especiados suaves o quesos cremosos.

aperitivos, comida asiática, platos especiados suaves o quesos cremosos. Paladar: curioso, gastronómico, fan de blancos con nervio.

curioso, gastronómico, fan de blancos con nervio. Por qué es buen regalo: tiene relato.

3. Para el clásico de tintos (calidad/precio redonda)

Un Rioja con apellido: Bodegas Martínez Corta (Rioja Alta) — 13 euros

Si tu objetivo es quedar bien sin complicarte, un Rioja de casa familiar y trayectoria suele ser una apuesta segura. Martínez Corta (del grupo Bornos Vinos & Licores) presume de raíces profundas en Rioja Alta y de una historia que se remonta al siglo XIX, con una familia marcada por el oficio de "cortadores", un guiño a su origen. Por 13 euros, es un regalo perfecto para quienes piden un tinto equilibrado, reconocible y fácil de disfrutar en mesa.

Ideal para: asados, embutidos, guisos y quesos curados.

asados, embutidos, guisos y quesos curados. Paladar: tradicional, "tinto de toda la vida, pero bueno".

tradicional, "tinto de toda la vida, pero bueno". Por qué es buen regalo: precio muy amable y denominación que nadie discute.

4. Para quien quiere un regalo "wow" y diferente (pack premium)

Monte La Reina "El brindis más cálido" (D.O. Toro) — 95 euros

Aquí el regalo no es solo la botella: es la experiencia. Monte La Reina, bodega dirigida por Carolina Inaraja en Toro, se ha unido a la firma Silbon para un pack pensado para lucirse: una botella de Monte La Reina Jade 2021 y una bufanda de cuadros en una caja de regalo. El vino tiene un detalle llamativo: 12 meses en barrica de roble francés con un tostado especial asociado al jade volcánico, un argumento original para los que disfrutan comentando lo que beben.

Ideal para: regalar a alguien importante, jefes, parejas, anfitriones.

regalar a alguien importante, jefes, parejas, anfitriones. Paladar: premium, le gustan los tintos con crianza y los detalles.

premium, le gustan los tintos con crianza y los detalles. Por qué es buen regalo: presentación impecable y efecto "regalazo" instantáneo.

5. Para sibaritas que aman los blancos con nivel (gran regalo de bodega)

Tinto Pesquera Albillo Mayor 2022 (Ribera del Duero) — 60 euros

Si quieres un blanco con prestigio, este es el tipo de botella que hace levantar cejas. Nace en la Ribera del Duero, junto al río, en viñedos de altitud (alrededor de 900 metros), y está pensado como un vino blanco serio, con identidad de zona y mucha intención. Además, llega con credenciales potentes: la familia Fernández Rivera ha recibido 97 puntos para este vino en categoría 'Platinum' (compartiendo foco con uno de sus grandes tintos). En otras palabras: es un blanco para regalar a quien aprecia lo excepcional.

Ideal para: pescado al horno, aves, setas, platos con salsas finas.

pescado al horno, aves, setas, platos con salsas finas. Paladar: exigente, coleccionista, amante de blancos gastronómicos.

exigente, coleccionista, amante de blancos gastronómicos. Por qué es buen regalo: marca reconocida, puntuación alta y estilo poco habitual en Ribera.

Maktub, el vino solidario de Madrid

Y otra recomendación, de regalo. Este es el vino para quien valora que un obsequio cuente algo más. Maktub es un proyecto impulsado por Paco Arango, respaldado por Herederos del Marqués de Riscal, y elaborado en Rioja Alavesa bajo la D.O.Ca. Rioja. Su idea es cristalina: donar el 100 % de los beneficios a la Fundación Aladina para ayudar a mejorar la vida de niños con cáncer.

En lo enológico, Maktub 2019 mezcla tempranillo y graciano y pasa 25 meses en barricas de roble americano, lo que le da estructura y complejidad. En copa muestra un cereza muy intenso; en nariz aparecen ahumados y especias, con fruta negra madura y un fondo balsámico. En boca es suave y aterciopelado, con taninos bien integrados y un final largo y elegante.

Ideal para: regalar a quien aprecia tintos con crianza (y también a quien valora la solidaridad).

regalar a quien aprecia tintos con crianza (y también a quien valora la solidaridad). Paladar: clásico-elegante, amante de tintos con profundidad.

clásico-elegante, amante de tintos con profundidad. Regalo seguro porque: suma calidad, historia y es por una buena causa.