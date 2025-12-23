Los vecinos de Torrejón se movilizan contra la Ronda Sur por pasar a 12 metros de las casas próximas

Unos 300 vecinos del barrio de El Castillo, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, han iniciado movilizaciones contra el trazado de la Ronda Sur, una vía ya en construcción que conectará los polígonos industriales de Casablanca y Los Almendros y permitirá el acceso directo a la M-45 sin atravesar el centro urbano.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Torrejón, gobernado por el PP con mayoría absoluta, busca desviar el tráfico pesado de camiones que circulan entre las áreas industriales. Sin embargo, los residentes denuncian que uno de los carriles discurrirá a apenas 12 metros de las viviendas, con el consiguiente impacto acústico y estructural.

Rocío González, integrante de la asociación vecinal Barrio de El Castillo, explica que la preocupación viene de lejos. "Somos un barrio histórico, pegado al campo, en la periferia, con muchas casas bajas y con mucha gente mayor", señala a Efe.

Grietas en viviendas y falta de respuestas

Los vecinos no se oponen a la construcción de la carretera, pero reclaman las mismas medidas de mitigación del ruido que se han aplicado en otros tramos de la Ronda Sur. Una de las situaciones más delicadas es la de Matilde Domínguez, de 87 años, que lleva más de seis décadas viviendo en el barrio y cuya casa presenta grietas desde que comenzaron las obras.

Su hija, Mati Oropesa, asegura que el Ayuntamiento les ha trasladado que no es viable modificar el trazado y lamenta la falta de explicaciones sobre los daños en el inmueble. "No me han dado ninguna respuesta porque estuvimos hasta en un Pleno y allí no sacamos nada en claro. Como digo yo, no sacamos nada, nada, nada", afirma la afectada.

La situación fue abordada en el último Pleno municipal, donde el PSOE presentó una moción que fue enmendada en su totalidad por el PP. La enmienda aprobada recoge el compromiso del Consistorio de contratar a una "empresa externa e independiente, especializada en la materia" para elaborar un informe técnico que determine si las grietas son consecuencia directa de las obras o responden a otros factores.

El texto también subraya que la Ronda Sur cuenta con todos los informes técnicos preceptivos conforme a la normativa vigente y que estos “se han basado en criterios técnicos-objetivos”, sin que se hayan presentado alegaciones durante el periodo habilitado.

Diferencias de trato entre barrios

Desde la asociación vecinal denuncian un agravio comparativo respecto a otros barrios por los que discurre la Ronda Sur, donde se ha construido un talud natural antirruido y un paseo peatonal con terreno naturalizado.

Según González, en El Castillo se ha optado por instalar un muro de acero galvanizado como barrera acústica frente a las viviendas, una solución que consideran insuficiente. Los vecinos reclaman el mismo talud existente en otros tramos de la vía, que contará con dos carriles por sentido. "Solo queremos que nos mitiguen algo el ruido y la vibración de los camiones", insiste.

El Ayuntamiento de Torrejón no ha respondido a las preguntas planteadas por Efe y se remite a la postura expresada en la enmienda aprobada en el Pleno.

Por el momento, los vecinos han reunido 900 firmas de apoyo. "Quizá es un poco tarde, pero no imposible, y son ellos quienes esto lo tendrían que haber pensado mejor antes", concluye González.