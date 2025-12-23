Así es Rudolf, el dulce navideño más 'instagrameable' que ya se prueba en Madrid

Hay antojos que solo aparecen en diciembre: luces, villancicos y algo dulce con el punto justo de solo por tiempo limitado. Este año, la popular marca de rosquillas americana estrena en España su primera edición especial y lo hace con un nombre imposible de olvidar: Rudolf, un capricho navideño pensado para compartir y para caer en la tentación desde el primer vistazo.

Disponible del 1 de diciembre al 6 de enero, este dulce en formato de rosquilla (2, 20 euros) llega al Teatro Krispy Kreme de Westfield Parquesur, convertido estos días en un auténtico escenario festivo. La propuesta reinterpreta el clásico glaseado de la casa con una cobertura roja intensa, muy llamativa y totalmente 'instagrameable', sin perder esa textura suave y esponjosa que ha hecho famoso al Original Glazed.

La inspiración viene de un icono navideño de siempre: el reno de nariz roja que ilumina la noche. Con ese espíritu, Rudolf busca ser el dulce que se pone en el centro de la mesa, el que se comparte sin ningún motivo y el que convierte cualquier plan improvisado en un momento especial.

Navidad en Teatro Krispy Kreme. / Cedida

Un Teatro convertido en punto de encuentro navideño

Con la llegada de Rudolf, el Teatro Krispy Kreme —primer local de la marca en España, ubicado en el municipio madrileño de Leganés— se transforma con decoración navideña para invitar a entrar, mirar, elegir y disfrutar en compañía. La experiencia va más allá de comprar una rosquilla: es un espacio pensado para las quedadas de diciembre, las sobremesas largas y los encuentros que saben mejor cuando se comparten. "Para nosotros, la Navidad es una oportunidad para crear momentos compartidos", explica Carlos Ross, Brand Manager de Krispy Kreme España, destacando el valor del ritual de acercarse, escoger un glaseado recién hecho y disfrutarlo con los tuyos.