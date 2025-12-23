El rincón más dulce de la Navidad en Madrid está en Príncipe Pío: 20 casetas, luces y música en directo.

Madrid suma esta Navidad un nuevo punto de encuentro para golosos. En Príncipe Pío, uno de los espacios más transitados de la capital durante las fiestas, se instala La Caprichería Xmas Market, un mercado que convierte el postre en protagonista absoluto y propone una ruta gastronómica pensada para compartir, probar y repetir.

El concepto es claro: más de un millar de metros cuadrados dedicados a la repostería navideña, con un ambiente cuidado de iluminación y música que invita a quedarse. Un plan redondo para ir en familia, para quedar con amigos o simplemente para darse un capricho entre compras y paseos.

El rincón más dulce de la Navidad en Madrid está en Príncipe Pío: 20 casetas para perderse entre postres, luces y música. / Cedida

De roscones y turrones a caprichos creativos

La oferta combina lo clásico con lo actual. En las casetas se pueden encontrar los sabores imprescindibles de estas fechas —roscón de Reyes, turrones, chocolate con churros o crepes— junto a tartas de queso, helados artesanales y postres creativos, algunos con el inconfundible toque de Baileys.

La experiencia está pensada como un recorrido: no hay que elegir solo uno. Se puede empezar con un chocolate caliente, continuar con una porción de roscón y terminar compartiendo un dulce más ligero. Todo, sin prisas y con ambiente navideño de fondo.

Las 20 casetas de la primera edición

La primera edición de La Caprichería Xmas Market reúne a nombres muy reconocidos y propuestas especializadas en dulce:

Bascake

Bibi e Bibó

Chocolatería Madrid 1883

Casa Stroop

Dulce Safari

Épico Coffee

La Fresería

Maison Kayser

Mama Pottery

Mistura

Mö Matcha

Novo Mundo

Ondo

Sapori di Tiramisú

Vanille

Vicens

Viena Capellanes

Xarubita

Zuccaru

Además, el mercado trae por primera vez a Madrid Xurubita, la marca del presentador y creador de contenido Xuso Jones, que aterriza en la capital tras el éxito cosechado en Murcia.

Más allá de lo gastronómico, el mercado apuesta por una experiencia completa. La iluminación decorativa y la música en directo convierten la visita en algo más que una merienda: es un paseo navideño para disfrutar sin mirar el reloj, especialmente atractivo para quienes buscan planes con niños en Madrid durante las vacaciones escolares.

Fechas y horarios

La Caprichería Xmas Market abre del 20 de diciembre al 3 de enero con el siguiente horario:

De lunes a viernes: de 15:00 a 21:00 horas

Fines de semana: de 12:00 a 21:00 horas

24 y 31 de diciembre: de 12:00 a 17:00 horas

25 de diciembre y 1 de enero: de 17:00 a 21:00 horas

Con esta propuesta la explanada del Teatro CaixaBank Príncipe Pío se consolida como uno de los epicentros de la Navidad en Madrid, sumando a los mercadillos tradicionales un espacio especializado en el placer más universal de las fiestas: el dulce. Un recorrido pensado para empezar con una excusa y terminar con más de un capricho.