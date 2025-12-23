OCIO EN LA CAPITAL
El rincón más dulce de la Navidad en Madrid está en Príncipe Pío: 20 casetas, luces y música en directo
La Caprichería de Baileys lanza esta Navidad un concurso para los asistentes a la programación del Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío
Madrid suma esta Navidad un nuevo punto de encuentro para golosos. En Príncipe Pío, uno de los espacios más transitados de la capital durante las fiestas, se instala La Caprichería Xmas Market, un mercado que convierte el postre en protagonista absoluto y propone una ruta gastronómica pensada para compartir, probar y repetir.
El concepto es claro: más de un millar de metros cuadrados dedicados a la repostería navideña, con un ambiente cuidado de iluminación y música que invita a quedarse. Un plan redondo para ir en familia, para quedar con amigos o simplemente para darse un capricho entre compras y paseos.
De roscones y turrones a caprichos creativos
La oferta combina lo clásico con lo actual. En las casetas se pueden encontrar los sabores imprescindibles de estas fechas —roscón de Reyes, turrones, chocolate con churros o crepes— junto a tartas de queso, helados artesanales y postres creativos, algunos con el inconfundible toque de Baileys.
La experiencia está pensada como un recorrido: no hay que elegir solo uno. Se puede empezar con un chocolate caliente, continuar con una porción de roscón y terminar compartiendo un dulce más ligero. Todo, sin prisas y con ambiente navideño de fondo.
Las 20 casetas de la primera edición
La primera edición de La Caprichería Xmas Market reúne a nombres muy reconocidos y propuestas especializadas en dulce:
- Bascake
- Bibi e Bibó
- Chocolatería Madrid 1883
- Casa Stroop
- Dulce Safari
- Épico Coffee
- La Fresería
- Maison Kayser
- Mama Pottery
- Mistura
- Mö Matcha
- Novo Mundo
- Ondo
- Sapori di Tiramisú
- Vanille
- Vicens
- Viena Capellanes
- Xarubita
- Zuccaru
Además, el mercado trae por primera vez a Madrid Xurubita, la marca del presentador y creador de contenido Xuso Jones, que aterriza en la capital tras el éxito cosechado en Murcia.
Más allá de lo gastronómico, el mercado apuesta por una experiencia completa. La iluminación decorativa y la música en directo convierten la visita en algo más que una merienda: es un paseo navideño para disfrutar sin mirar el reloj, especialmente atractivo para quienes buscan planes con niños en Madrid durante las vacaciones escolares.
Fechas y horarios
La Caprichería Xmas Market abre del 20 de diciembre al 3 de enero con el siguiente horario:
- De lunes a viernes: de 15:00 a 21:00 horas
- Fines de semana: de 12:00 a 21:00 horas
- 24 y 31 de diciembre: de 12:00 a 17:00 horas
- 25 de diciembre y 1 de enero: de 17:00 a 21:00 horas
Con esta propuesta la explanada del Teatro CaixaBank Príncipe Pío se consolida como uno de los epicentros de la Navidad en Madrid, sumando a los mercadillos tradicionales un espacio especializado en el placer más universal de las fiestas: el dulce. Un recorrido pensado para empezar con una excusa y terminar con más de un capricho.
