¿Quién demonios es Rachid B? Un desconocido cantautor madrileño de origen marroquí, revelación silenciosa que ha seducido a la crítica musical con su álbum El Ghorba

Rachid B tiene algo menos de 700 oyentes mensuales en Spotify. En Instagram, apenas 500 seguidores. Y Rachid Bahri, un completo desconocido, ha venido a recordarnos que qué importa eso. Él es un cantautor criado en Asilah (Marruecos), vecino de Hortaleza (Madrid) desde hace más de 20 años, que con su guitarra, la calidez de su voz, su instrumento principal, y el valor de quien tiene una historia que contar ha hecho uno de los discos del año en España: 'El Ghorba' (Discos Centeneros). No es un 'fenómeno', no es una 'tendencia', no es un chaval a sus casi 50 años, pero es una revelación silenciosa que ha seducido (también) a la crítica. "Lo que está pasando es casi un milagro", comenta en conversación con este diario, en el que -pequeño 'spoiler'- su primer trabajo tendrá un lugar entre los 10 mejores álbumes de 2025. Nada mal para ser la primera vez que graba sus canciones en un estudio.

'El Ghorba' circula desde septiembre y sus preciosas composiciones, que revisten una obra sobre "la nostalgia profunda del que emigra", van, poco a poco, saltando de unos oídos a otros desde que lo presentara en su barrio. Sin promoción alguna, solo a través de conversaciones o recomendaciones sin histrionismos y con el tejido comunitario (en agrupaciones como el Club del Disco) como punto de inicio de este "milagro". Cantado íntegramente en darija, uno de sus principales logros es que el idioma no supone un impedimento para aquellos que desconocen el árabe marroquí.

El cantautor Rachib B, revelación del año con 'El Ghorba', en una imagen promocional. / David Pérez

"Me encanta que pueda transmitir tanto aunque el público no me entienda, mi punto fuerte es que canto desde el corazón", comparte este músico (también pintor) forjado a base de escuchar y con una formación no precisamente académica, dice él, "más bien instintiva". De hecho, Rachid B se presenta, realmente, como percusionista, y explica, buscando con una sonrisa en su memoria, que conectó con la música cuando en su casa de Marruecos su madre "tocaba con sus amigas en las tardes de verano". De chaval, a través del Mediterraneo, le llegaron influencias anglosajonas, del fado portugués y también de autores como Serrat o Leonard Cohen.

"Biografía personal"

'El Ghorba' ha sido producido con brillantez por David Rodríguez (La Estrella de David, Beef, La Bien Querida...), a quien Rachid B conoció cuando solo tenía tres temas. "Le conté que hacía cosas de música, le canté una canción y le gustó. Y él me animó a compartirlo. Antes de conocerle tenía ganas de grabar como una obra personal, para mí familia, como un libro en canciones", cuenta el artista, que antes de trabajar con Rodríguez tuvo una primera etapa de creación con otro productor, Xisco Rojo. Por cierto, Rachid B hace notar que el álbum es cosa "de cinco, también de César Dos Santos, Sergio Miera e Ignacio Sánchez".

El disco es, insiste Rachid B, una "biografía personal" hecha desde el sufrimiento emocional del que está lejos de su tierra y su familia. "Independientemente de que te vaya bien o mal, todo lo que pierdes en ese trayecto tiene muchísima importancia. Tiene más peso eso que lo material, es un sentimiento irreparable", afirma el cantautor, que no pretende que otras personas conecten con su historia porque cada uno, remarca, siente el arraigo a su manera. En la magnífica 'Tariik' dice: "No puedo seguir, la oscuridad me agobia; un guía, un camino, un amor que me ayude; amigos, amores, ¿dónde está la salida de esta pesadilla?; ¡cuánto os he echado de menos!; confuso, perdido, sigo buscando la salida…". Por cierto, en Bandcamp, donde el disco incorpora un tema más que en Spotify (son 14 con la introductoria 'Al Amazigh'), se pueden consultar las letras que él mismo ha traducido.

Un "sentimiento irreparable"

Rachid B cuenta que ese "sentimiento irreparable" se hace aún más grande cuando regresa a Asilah y comprueba que "hay dos Rachid". "El paso del tiempo fuera, en un lugar que no es tuyo, te pasa factura a nivel emocional, pierdes la identidad, te vuelves irreconocible. Te conviertes en una partícula rara flotando permanentemente, te quedas como desintegrado", dibuja. "Llevar tantos años fuera de tu país- añade el artista- te convierte en otro para ti mismo pero también para los demás. Cuando vuelves a tu tierra lo más duro y triste es que no te reconocen, y tú a ellos tampoco. Te das cuenta y dices: madre mía, aquí el tiempo ha pasado como una apisonadora".

Rachid B ha aprendido a sobrellevar esa nostalgia a través del arte, no solo con la música, también con la pintura, "aunque eso no es una solución para reparar el dolor". ¿Volvería a hacerlo? "Yo tuve que apostar por ello, no sabía que esto me pesaría tanto. Pero reivindico el pasado, la memoria... Como los pueblos, que sin memoria no son un pueblo".

Por si lo dudaban, Rachid B no se dedica profesionalmente a la música. "Ojalá, de hecho yo ya estoy flipado con todo esto", ríe. Su próximo concierto será el próximo 17 de enero en el Fotomatón Bar de Madrid y, "probablemente", más adelante podrá presentar 'El Ghorba' en Barcelona. "Si a mis conciertos vienen 10 o cinco personas yo ya estoy encantado, o una, ¡eso ya es un triunfo!", zanja.