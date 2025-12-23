NAVIDAD 2025
Programación de Navidad de La Casa Encendida: talleres, festivales y actividades familiares
Este centro cultural se ha convertido en una de las propuestas más consolidadas en las fiestas navideñas por su amplia oferta para toda la familia
La Navidad en La Casa Encendida es una de las propuestas más consolidadas de la ciudad dentro de su amplia programación navideña. El centro cultural, situado en Ronda de Valencia de Madrid, cuenta con una oferta cultural, musical y de experiencias artísticas para toda la familia.
Durante más de un mes, La Casa Encendida se convierte en un lugar de encuentro para disfrutar con los más pequeños en estas fechas tan mágicas. Durante los días del 12 al 17 de diciembre acogió un festival de literatura infantil y juvenil, "Abrapalabra", evento que reunió a escritores como Juan Gómez-Jurado o Natalia Ferviú para talleres y encuentros relacionados con la narración. Pero el plato fuerte de su programación llega en plena Navidad con 'Brilli Brilli'.
Brilli Brilli: festival de invierno para familias
Es una de las grandes apuestas de la programación, ya que celebra el final del año con propuestas creativas y lúdicas. Este festival transforma el espacio de La Casa Encendida a través del arte, el juego y actividades interactivas basadas en el videoclip de Rigoberta Bandini "Aprenderás".
Dentro del programa, que se podrá disfrutar del 26 de diciembre al 4 de enero, se incluyen espacios de lectura, talleres artísticos, proyecciones de cortometrajes animados y espectáculos para la diversión de toda la familia.
Horarios para visitar La Casa Encendida
Hay que tener en cuenta que los horarios de La Casa Encendida sufrirán modificaciones durante las fiestas navideñas. Por ello, es recomendable consultarlas con antelación. La instalación permanecerá cerrada:
- 24 y 25 de diciembre.
- 31 de diciembre.
- 1 de enero.
- 6 de enero.
Para el resto de días, La Casa Encendida mantendrá su horario habitual:
- De martes a sábado: de 10.00 a 21.00 h.
- Domingos: de 10.00 a 16.00 h.
- Cierre de salas de exposición: 15 minutos antes de la hora de cierre del centro.
Para vivir una experiencia 100% satisfactoria, reserva con antelación la visita, ya que hay talleres y espectáculos que pueden requerir una inscripción previa, y consulta el calendario completo para ajustar los horarios y fechas.
- Nace Babylon Club Madrid, el local que aspira ser 'la referencia del jazz en España
- ¿Es buena opción quitarse la hipoteca si te toca el Gordo en la Lotería de Navidad este año?
- Riesgo de nevadas en Madrid a partir de esta noche y durante la madrugada del domingo
- La lucha de los vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos contra una macroplanta de biogás: 'No es el lugar adecuado
- ¿Sabes cuál es el curioso día navideño que coincide con el de menos nacimientos de todo el año?
- El parque de Toledo que muy pocos conocen, pero que arrasa en redes por su espectacular paisaje: 'Parece Ohio
- Colas en la tumba de Doña Manolita para frotar los décimos de Navidad: 'Gané un tercer premio, se ha convertido en mi ángel
- Madrid celebra la XIV Carrera Solidaria de Papá Noel con récord: 11.000 corredores tiñen de rojo Recoletos bajo la lluvia