Programación de Navidad de La Casa Encendida: talleres, festivales y actividades familiares

La Navidad en La Casa Encendida es una de las propuestas más consolidadas de la ciudad dentro de su amplia programación navideña. El centro cultural, situado en Ronda de Valencia de Madrid, cuenta con una oferta cultural, musical y de experiencias artísticas para toda la familia.

Durante más de un mes, La Casa Encendida se convierte en un lugar de encuentro para disfrutar con los más pequeños en estas fechas tan mágicas. Durante los días del 12 al 17 de diciembre acogió un festival de literatura infantil y juvenil, "Abrapalabra", evento que reunió a escritores como Juan Gómez-Jurado o Natalia Ferviú para talleres y encuentros relacionados con la narración. Pero el plato fuerte de su programación llega en plena Navidad con 'Brilli Brilli'.

Brilli Brilli: festival de invierno para familias

Es una de las grandes apuestas de la programación, ya que celebra el final del año con propuestas creativas y lúdicas. Este festival transforma el espacio de La Casa Encendida a través del arte, el juego y actividades interactivas basadas en el videoclip de Rigoberta Bandini "Aprenderás".

Dentro del programa, que se podrá disfrutar del 26 de diciembre al 4 de enero, se incluyen espacios de lectura, talleres artísticos, proyecciones de cortometrajes animados y espectáculos para la diversión de toda la familia.

Horarios para visitar La Casa Encendida

Hay que tener en cuenta que los horarios de La Casa Encendida sufrirán modificaciones durante las fiestas navideñas. Por ello, es recomendable consultarlas con antelación. La instalación permanecerá cerrada:

24 y 25 de diciembre.

31 de diciembre.

1 de enero.

6 de enero.

Para el resto de días, La Casa Encendida mantendrá su horario habitual:

De martes a sábado: de 10.00 a 21.00 h.

Domingos: de 10.00 a 16.00 h.

Cierre de salas de exposición: 15 minutos antes de la hora de cierre del centro.

Para vivir una experiencia 100% satisfactoria, reserva con antelación la visita, ya que hay talleres y espectáculos que pueden requerir una inscripción previa, y consulta el calendario completo para ajustar los horarios y fechas.