Doce belenes de todo el mundo, un patio renacentista y la Epifanía: la propuesta navideña del Museo de San Isidro

El Museo de San Isidro celebra su 25 aniversario con una programación especial de Navidad que incluye la exposición de doce belenes procedentes de distintos países, una muestra que pone el acento en la tradición belenística y en la diversidad cultural asociada a esta manifestación artística, que permanecerá expuesto al público hasta el 18 de enero.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, visita el belén del Museo de San Isidro. / Ayuntamiento de Madrid

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha visitado este martes el belén instalado en el patio renacentista del museo, donde se expone una representación a tamaño natural de la Epifanía, con la adoración de los Reyes Magos. El montaje, obra del belenista Jesús Mayo, recrea la tradición del siglo XIX mediante figuras elaboradas de forma artesanal y con un alto nivel de detalle.

Durante su visita, Rivera de la Cruz también ha recorrido la exposición instalada en el interior del museo, integrada por doce conjuntos pertenecientes a la colección Basanta-Martín, una de las mayores colecciones privadas del mundo. Este fondo reúne más de 4.000 grupos belenísticos y alrededor de 25.000 figuras procedentes de 158 países, con piezas que abarcan desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Rivera de la Cruz visita la exposición de belenes del Museo de San Isidro. / Ayuntamiento de Madrid

Parte de esta colección puede visitarse asimismo durante estas Navidades en distintos distritos de la capital dentro de la exposición Belenes del Mundo, incluida en la programación navideña municipal. La muestra se reparte entre varios centros culturales, como los de Moncloa, Moratalaz, Hortaleza, Villaverde y Chamberí, permitiendo a madrileños y visitantes disfrutar de esta muestra en distintos puntos de la ciudad.

Dedicado a la historia de Madrid desde sus orígenes hasta el establecimiento de la corte, el Museo de San Isidro aprovecha esta efeméride para reforzar su vínculo con una de las tradiciones culturales más arraigadas de la Navidad madrileña, combinando patrimonio histórico y celebración popular en una propuesta abierta a todos los públicos.