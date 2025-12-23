HASTA EL 31 DE ENERO
El parque navideño del Bernabéu abre sus puertas y ya tiene 'sold out'
Mavidad ofrece un recorrido que incluye zonas temáticas, espectáculos y actividades pensadas para todos los públicos
La Navidad ya está aquí y con ella llega la nueva experiencia inmersiva del estadio Santiago Bernabéu. Desde este martes 23 y hasta el 31 de diciembre, el recinto del Real Madrid acoge el único parque temático en el centro de Madrid. Durante una semana y con pases diarios de cuatro horas los más pequeños de la casa podrán contagiarse del espíritu más navideño.
Mavidad transforma el Santiago Bernabéu en la bola más grande del mundo y en el que habrá actividades como una pista de hielo, ice bumpers sobre los deslizadores e incluso un tobogán gigante en las gradas por el que deslizaros.
Con Mavidad, el Bernabéu se convertirá el hogar de la Navidad: un pueblo mágico con zonas diferenciadas llenas de luz y con unos vecinos muy especiales, los MAVIX.
Se podrá conocer a estas pequeñas criaturas en un paseo por la Plaza de los Sueños, junto a la gran bola de Navidad iluminada, o lugares como El Carrusel de Luces, con un brillante tiovivo; El Parque de las Nieves Eternas con pruebas de golf y skateboard; o una zona de talleres donde los más pequeños podrán hacer magia; pero también haceros con tesoros únicos y probar las especialidades gastronómicas en La Galería de los Copos; entre muchas otras sorpresas.
Las entradas ya están completamete agotadas pero los agraciados podrán disfrutar de la experiencia en varios turnos. El día 23, de 14.00 a 18.00 h, y de 18.30 a 22.30 h; el día 24, de 10.30 a 14.30 h; el día 25, de 14.00 a 18.00 h, y de 18.30 a 22.30 h; del 26 al 30, de 10.30 a 13.30 h, de 14.00 a 18.00 h, y de 18.30 a 22.30 h, y el día 31 de diciembre, de 10.30 a 14.30 h.
