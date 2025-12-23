Madrid tendrá un billete virtual bicimad-bus para viajes ilimitados durante 90 minutos por 1,8 euros

El Ayuntamiento de Madrid lanzará un billete virtual bicimad-bus para viajes ilimitados durante 90 minutos por 1,8 euros, un billete que ya se puede activar a través de la aplicación de EMT y de Madrid Mobility 360, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Este nuevo billete servirá "para poder moverse de forma ilimitada a bordo de la red de líneas de autobuses municipales y también en las bicicletas de bicimad".

Permitirá viajes ilimitados tanto en autobús como en las bicis eléctricas durante un periodo de 90 minutos por un precio de 1,8 euros, debiendo ser trayectos de hasta 30 minutos en el caso de la flota de bicis de bicimad.