Madrid suma dos monumentos de interés cultural: el Teatro de la Comedia y el Auditorio Nacional de Música

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la declaración como Bienes de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, del Teatro de la Comedia y del Auditorio Nacional de Música, ambos situados en Madrid.

Según ha informado el Ministerio de Cultura, se trata de la máxima figura de protección contemplada en la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. La tramitación de los expedientes se inició en julio de 2024 en el caso del Auditorio Nacional y en septiembre del mismo año para el Teatro de la Comedia.

Un referente del teatro clásico en España

El Teatro de la Comedia, ubicado en la calle del Príncipe, en el Barrio de las Letras, es obra del arquitecto Agustín Ortiz de Villajos y responde al modelo de los teatros decimonónicos, con un diseño sobrio y una fachada de inspiración clásica. Su elemento más destacado es la sala principal, de planta en forma de herradura, con escenario de madera y un techo decorado con pinturas de José Vallejo y Galeazo que representan un cielo con trampantojos de arquitecturas árabes en las pechinas.

Ortiz de Villajos recurrió al uso del hierro tanto en la estructura como en la decoración, lo que convierte al edificio en un ejemplo emblemático de la arquitectura de hierro madrileña del siglo XIX.

Inaugurado el 18 de septiembre de 1875, el teatro cumple ahora 150 años de historia. Su origen se remonta al proyecto impulsado por el empresario Silverio López Larrainza en un solar situado entre la calle del Príncipe y Núñez de Arce. Las obras comenzaron en 1873 y, a partir de la temporada 1896-97, el edificio pasó a ser propiedad de Tirso García Escudero de la Torre, que lo mantuvo hasta su fallecimiento en 1950.

Por su escenario pasaron los estrenos de autores fundamentales del teatro español, como Jacinto Benavente, Benito Pérez Galdós, los hermanos Álvarez Quintero o Leandro Fernández de Moratín, así como las grandes obras del Siglo de Oro.

Tras un incendio que destruyó el interior en 1915, el teatro fue reconstruido en pocos meses por los arquitectos Luis Bellido y José López Sallaberry. Su actividad se interrumpió durante la Guerra Civil, pero retomó protagonismo en los años setenta con montajes de carácter independiente y social, como Castañuela 70, Yerma o Sócrates. En este escenario se produjo también el primer desnudo del teatro español durante el franquismo, con la obra Equus.

El Ministerio de Cultura adquirió el edificio en 1998 para consolidarlo como sede estable de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM). Tras una profunda rehabilitación iniciada en 2002, el teatro reabrió sus puertas en 2015.

El Auditorio Nacional, referencia de la arquitectura musical

El Auditorio Nacional de Música fue inaugurado en 1988 y se ha consolidado desde entonces como uno de los principales centros de creación y difusión musical de España. El edificio fue proyectado por el arquitecto José María García de Paredes, con el asesoramiento acústico de los ingenieros alemanes Lothar Cremer y Thomas Fütherer, del Instituto de Acústica de Berlín.

Su diseño responde a la identidad arquitectónica de García de Paredes, caracterizada por la sencillez formal y la integración urbana. El edificio se desarrolla paralelo a la calle Príncipe de Vergara, con fachadas de ritmo uniforme que reflejan las galerías perimetrales interiores, tratadas como una superficie continua.

En el interior, el Auditorio se articula en tres cuerpos independientes separados por juntas estructurales: la Sala Sinfónica, situada al norte; la Sala de Cámara, al sur; y el cuerpo central de servicios generales. Para garantizar el aislamiento acústico, las salas cuentan con sistemas de dobles puertas y profundas esclusas de acceso.

La acústica fue calculada con precisión milimétrica, atendiendo al volumen de aire de cada sala, el número de espectadores y la anchura máxima del espacio. El diseño prioriza la calidad sonora y condiciona tanto la disposición como la selección de los asientos, completándose con una cubierta de madera de nogal que recorre ambas salas.

En la actualidad, el Auditorio Nacional mantiene un papel central en el panorama musical español. Acoge de forma habitual actuaciones de intérpretes y formaciones de proyección internacional y alberga la sede de la Orquesta y Coro Nacionales de España, la Joven Orquesta Nacional de España y el Centro Nacional de Difusión Musical.