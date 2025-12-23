El Mercado de la Navidad de Pozuelo de Alarcón abre este viernes con 60 puestos de moda, bisutería, cosmética, menaje y decoración

El Mercado de la Navidad de Pozuelo de Alarcón abre sus puertas este viernes y contará con 60 puestos de moda y complementos, bisutería, cosmética, perfumes, menaje, decoración, productos gourmet y decoración navideña.

El mercado se situará desde este viernes y hasta el lunes, 29 de diciembre de 10:30 a 18 horas en la Avenida de Europa, entre la Rotonda Víctimas del Terrorismo y la Glorieta de Carretera de Húmera, ha desgranado el Consistorio en un comunicado.

El mercado, que registra "un notable incremento de participación" respecto a anteriores ediciones, contará con 60 puestos que reunirán "lo mejor del comercio y la tradición navideña".

Moda, calzado, bolsos y complementos compartirán espacio con artículos de decoración para el hogar, flores, joyería y bisutería, creando "un recorrido lleno de color y detalle".

Esta iniciativa convierte a Pozuelo de Alarcón en "un lugar donde la magia de la Navidad se hace presente en un espacio para descubrir productos únicos, compartir momentos especiales y sumergirse en el ambiente festivo que caracteriza estas fechas", ha señalado el Ayuntamiento.

La alcaldesa, Paloma Tejero, ha animado a pozueleros y visitantes a pasarse por este mercado navideño en el que se podrá comprar "algunos detalles para estos días y disfrutar del ambiente navideño".

Con este Mercado de la Navidad, la ciudad refuerza "su compromiso con la tradición y la cultura, transformando sus calles en un escenario donde la Navidad se vive y se disfruta intensamente".