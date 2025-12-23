Madrid mantendrá las ayudas al transporte, a la espera de ver la "letra pequeña" del Gobierno

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, ha afirmado este martes que la Comunidad de Madrid mantendrá la subvención para financiar los descuentos al transporte público el 1 de enero de 2026, a la espera de ver "la letra pequeña" del Gobierno.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, García ha confiado en que el Consejo de Ministros prorrogue las ayudas extraordinarias para financiar los abonos gratuitos de Renfe, los descuentos del 50 % de los servicios Avant para viajeros habituales y la bonificación del 100 % de los abonos y títulos multiviaje de los servicios de autobús de competencia estatal.

Además, incluye la financiación del 30% de descuento a las comunidades autónomas que eleven hasta el 50% las rebajas de los billetes, entre otras, y que la Comunidad de Madrid elevó hasta el 60%.

García ha remarcado que la Comunidad de Madrid ya confirmó que mantendría las ayudas si el Ministerio de Transportes decidía prorrogarlas para el próximo año, pero esperarán a ver "la letra pequeña" del decreto del Gobierno, ya que no han recibido ningún tipo de información pese a ser las comunidades autónomas quienes tienen las competencias en esta materia.

En esta línea, ha criticado que el Gobierno tampoco haya informado sobre cómo quiere operar con el nuevo abono único, que también se prevé que sea aprobado por el Consejo de Ministros este martes, si bien no se ha mostrado partidario a su implantación en la Comunidad de Madrid, donde ha asegurado, los usuarios pagarían más de aplicarse. Y ha citado, por ejemplo, que un joven pagaría hasta un 50 % más de lo que viene pagando ahora con las tarifas que están aprobadas en el Consorcio Regional de Transporte.

"Son cantos de sirena del ministro Óscar Puente para tapar otros escándalos del propio gobierno del propio Gobierno", ha opinado, y ha pedido al Ministerio "más ambición", cuando solo financia el 6 % del transporte público en la región, frente al 80 % que aporta la Comunidad de Madrid.