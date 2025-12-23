Madrid impulsa las pernoctaciones nacionales en noviembre, con los precios hoteleros disparados un 8%

Las pernoctaciones hoteleras en España cerraron noviembre con un ligero avance, impulsadas de nuevo por el tirón del turismo internacional, mientras los precios siguieron al alza. Según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los hoteles registraron algo más de 20,3 millones de noches, un 1,6% más que en el mismo mes de 2024, en un contexto marcado por la desaceleración del mercado nacional.

El crecimiento volvió a apoyarse en los viajeros extranjeros, cuyas pernoctaciones aumentaron un 3%, compensando la caída del 0,7% registrada entre los residentes en España. Una pauta que se repite en el balance acumulado del año: entre enero y noviembre, las pernoctaciones crecieron un 0,9%, con un retroceso del 0,2% en la demanda interna frente a un avance del 1,5% en la internacional.

El contraste entre ambos mercados confirma una tendencia que se consolida en 2025: el turismo exterior sostiene la actividad hotelera en los meses de menor demanda, mientras el cliente nacional muestra mayor contención.

Canarias lidera el turismo internacional en plena temporada baja

En noviembre, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana concentraron la mayor parte de las pernoctaciones de viajeros nacionales, con el 17,4%, el 13,8% y el 12,4%, respectivamente. En cambio, entre los turistas internacionales el liderazgo volvió a ser claramente canario: Canarias acaparó el 42,6% de sus pernoctaciones, seguida de Andalucía (15,2%) y Cataluña (14,4%).

Por zonas turísticas, la isla de Tenerife destacó con más de 2,1 millones de pernoctaciones, mientras que los puntos con mayor volumen total fueron Madrid, Barcelona y San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), este último también a la cabeza en rentabilidad.

En cuanto a los mercados emisores, Reino Unido y Alemania se consolidaron como los principales países de origen, con el 23,2% y el 15,8% de las pernoctaciones de no residentes. A mayor distancia se situaron Estados Unidos y Francia (ambos con un 5,8%) e Italia (4,4%), claves para sostener la actividad en un mes tradicionalmente considerado de temporada baja en buena parte de la península.

Más ocupación y precios al alza, con fuertes diferencias territoriales

El grado de ocupación hotelera alcanzó en noviembre el 53,7% de las plazas ofertadas, lo que supone un aumento de 0,6 puntos respecto al año anterior. En fines de semana, la ocupación subió hasta el 61,1%, con un avance del 1,1%. Canarias volvió a liderar este indicador, con una ocupación media del 74,3%, destacando el sur de Gran Canaria, que rozó el 78%.

A nivel municipal, Arona (Tenerife) fue el destino con mejores registros, al alcanzar una ocupación del 80,7% en el conjunto del mes y del 80,2% en fines de semana.

En paralelo, los precios mantuvieron la senda alcista. El Índice de Precios Hoteleros (IPH) subió un 3,9% interanual, aunque con importantes diferencias entre territorios. La Comunidad de Madrid registró el mayor incremento, con un 8%, mientras que Melilla anotó la mayor caída, con un descenso del 9,8%.

Por categorías, los mayores aumentos se concentraron en los hoteles de dos estrellas, donde las tarifas subieron un 7,1%. La facturación media por habitación ocupada (ADR) se situó en 117,1 euros, un 3% más, y el ingreso por habitación disponible (RevPAR) alcanzó los 77,5 euros, con un avance del 5,1%.

Los hoteles de cinco estrellas registraron un ADR medio de 261,6 euros, frente a los 121 euros de los cuatro estrellas y los 90,9 euros de los tres. En este apartado, San Bartolomé de Tirajana volvió a destacar como el destino más rentable del país, con un ADR de 192,2 euros y un RevPAR de 171,6 euros.