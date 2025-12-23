NAVIDAD EN LA CAPITAL
El plan gratis de Madrid para los Reyes Magos: videollamada con Melchor, Gaspar o Baltasar y novedad sin cita en la calle Carretas
Ambiente navideño y agenda familiar en Sol: Bosque de los Deseos, Casita Solidaria en Pontejos, Belén en la Real Casa de Correos y Villancicos con más de 300 actuaciones
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este lunes la tercera edición del 012 Reyes Magos, el servicio especial que permitirá a los niños conectar por videollamada con Melchor, Gaspar y Baltasar para trasladarles sus deseos de última hora. La iniciativa, patrocinada por Metro de Madrid y enmarcada en la programación de Navidad en Sol, arrancará el 26 de diciembre y estará operativa hasta el 5 de enero.
Las familias podrán reservar cita desde este martes a través de la web habilitada por el Gobierno regional, eligiendo fecha y hora para conversar durante unos cinco minutos con el Rey Mago preferido. La previsión de la Comunidad es superar las 600 videollamadas diarias.
El servicio estará disponible todos los días en dos franjas, de 12:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas, con excepciones: el 5 de enero finalizará a las 15:00 y el 1 de enero permanecerá cerrado.
Novedad: pantalla digital en la calle Carretas, sin cita previa
Como novedad, este año los niños también podrán acercarse a la Oficina de Registro de la Comunidad de Madrid, en la capital, para hablar con su Rey Mago favorito a través de una pantalla digital, sin necesidad de cita previa. El horario será de 12:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00, salvo el 31 de diciembre (hasta las 18:00) y el 5 de enero (hasta las 15:00); el 1 de enero permanecerá cerrado.
El 012 Reyes Magos se suma a la programación gratuita de Navidad en Sol, donde destacan el Bosque de los Deseos y la Casita Solidaria en la plaza de Pontejos (con artículos artesanales de entidades sociales hasta el 4 de enero).
En la Real Casa de Correos puede visitarse el Belén —este año con una recreación de la Huida a Egipto— bajo un cielo estrellado de 60.000 bombillas led, además de los Villancicos en Sol, con cientos de actuaciones a cargo de corales y agrupaciones de la región. La agenda navideña de la Comunidad se completa, entre otras propuestas, con el Tren Mágico de la Navidad de Metro, que circula por la Línea 3 hasta el 6 de enero.
