Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los BerrocalesJornada partidaMuñecas de FamosaRonda Sur de TorrejónPuerto de CotosNavidadLotería de NavidadDavid Bisbal
instagramlinkedin

MBFWMadrid

Madrid Fashion Week amplía a cinco días y 30 diseñadores su edición de marzo de 2026

La pasarela incorporará una jornada adicional de desfiles tras registrar una convocatoria récord de solicitudes

Desfile de Pedro del Hierro en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week.

Desfile de Pedro del Hierro en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. / FERNANDO VILLAR / EFE

Europa Press

Madrid

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), organizada por Ifema con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, ampliará a cinco días la duración de su próxima edición, que se celebrará finalmente del 18 al 22 de marzo de 2026, con el objetivo de dar cabida al elevado número de diseñadores.

La pasarela incorporará una jornada adicional de desfiles tras registrar una convocatoria récord de solicitudes, lo que permitirá integrar un mayor número de propuestas dentro del calendario oficial, según ha informado Ifema en un comunicado en el que eleva a 30 los diseñadores que presenten sus colecciones otoño-invierno.

La ampliación del calendario "refuerza el momento de crecimiento" que atraviesa MBFWMadrid y "consolida su posicionamiento como plataforma de referencia del diseño español", según apuntan los organizadores.

Esta decisión ha sido consensuada por el Comité de Moda de MBFWMadrid, órgano clave en el proceso de "transformación y reposicionamiento estratégico" de la pasarela. Este órgano está integrado por profesionales de la moda, el lujo, la comunicación y el negocio, junto a la dirección de la pasarela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad
  2. Esta es la administración de Madrid en la que ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad
  3. Tensión en el puerto de Cotos con 'centenares' de atrapados en la nieve: 'Tiene que venir la Guardia Civil
  4. ¿Es buena opción quitarse la hipoteca si te toca el Gordo en la Lotería de Navidad este año?
  5. De los bares de Fuenlabrada al Movistar Arena: 'Me levanté a las 7 para imprimir un cartel y acabé cantando con Dani Martín
  6. El misterio del segundo premio de Lotería de Navidad que ha caído íntegro en Madrid: 'Nadie sabe a quién le ha tocado
  7. Esta es la administración de Getafe donde ha caído uno de los cuartos premios
  8. Nace Babylon Club Madrid, el local que aspira ser 'la referencia del jazz en España

Madrid Fashion Week amplía a cinco días y 30 diseñadores su edición de marzo de 2026

Madrid Fashion Week amplía a cinco días y 30 diseñadores su edición de marzo de 2026

El Real Madrid hace oficial la cesión de Endrick al Lyon hasta final de temporada

El Real Madrid hace oficial la cesión de Endrick al Lyon hasta final de temporada

El Teatro de la Comedia y el Auditorio Nacional de Música, declarados Bienes de Interés Cultural

El Teatro de la Comedia y el Auditorio Nacional de Música, declarados Bienes de Interés Cultural

Gaizka Urresti rinde homenaje en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' a uno de los directores españoles más personales y transgresores

Gaizka Urresti rinde homenaje en 'Eloy de la Iglesia, adicto al cine' a uno de los directores españoles más personales y transgresores

Un diamante en bruto y un fondo de salida: las claves de la venta del mayor propietario cotizado de hoteles de cinco estrellas

Un diamante en bruto y un fondo de salida: las claves de la venta del mayor propietario cotizado de hoteles de cinco estrellas

El Ministerio de Defensa compra 18 aviones Airbus C295 para modernizar la flota del Ejército del Aire

El Ministerio de Defensa compra 18 aviones Airbus C295 para modernizar la flota del Ejército del Aire

Exhumados en Boadilla del Monte los restos de un posible brigadista muerto en la batalla de Brunete

Exhumados en Boadilla del Monte los restos de un posible brigadista muerto en la batalla de Brunete

Bruselas sale en defensa de Groenlandia frente a Trump: su soberanía es "esencial para la UE"

Bruselas sale en defensa de Groenlandia frente a Trump: su soberanía es "esencial para la UE"