Madrid Fashion Week amplía a cinco días y 30 diseñadores su edición de marzo de 2026

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid), organizada por Ifema con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, ampliará a cinco días la duración de su próxima edición, que se celebrará finalmente del 18 al 22 de marzo de 2026, con el objetivo de dar cabida al elevado número de diseñadores.

La pasarela incorporará una jornada adicional de desfiles tras registrar una convocatoria récord de solicitudes, lo que permitirá integrar un mayor número de propuestas dentro del calendario oficial, según ha informado Ifema en un comunicado en el que eleva a 30 los diseñadores que presenten sus colecciones otoño-invierno.

La ampliación del calendario "refuerza el momento de crecimiento" que atraviesa MBFWMadrid y "consolida su posicionamiento como plataforma de referencia del diseño español", según apuntan los organizadores.

Esta decisión ha sido consensuada por el Comité de Moda de MBFWMadrid, órgano clave en el proceso de "transformación y reposicionamiento estratégico" de la pasarela. Este órgano está integrado por profesionales de la moda, el lujo, la comunicación y el negocio, junto a la dirección de la pasarela.