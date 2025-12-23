Madrid competirá con Cataluña y Valencia por la sede del Consorcio Estatal para Terapias Avanzadas

La Comunidad de Madrid apoyará la candidatura de Majadahonda como sede del Consorcio Estatal en Red para el desarrollo de Medicamentos de Terapias Avanzadas (CERTERA). Este ente, formado por más de 40 organismos de investigación médica, pretende coordinar y ampliar toda la labor de innovación en tratamientos génicos, celulares, de ingeniería de tejidos y, en general, el abordaje de enfermedades complejas que se lleva a cabo en todo el país.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy reforzar la propuesta del municipio para acoger el proyecto después del acuerdo adoptado el pasado jueves por el pleno del Ayuntamiento majariego. El anuncio llega el mismo día en que el Govern de la Generalitat de Cataluña ha dado a conocer su intención de albergar este centro, en concreto en Barcelona, en el Campus Hospital Clínic.

La semana pasada, el viernes, había sido la Generalitat Valenciana la que había postulado como sede del consorcio el Hospital de la Fe y su Instituto de Investigación Sanitaria. El Gobierno central lleva varios años promoviendo la descentralización de este tipo de organismos, una apuesta plasmada, por ejemplo, en la elección de Sevilla para la Agencia Espacial Española o de A Coruña para la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ambas en 2022. También está pendiente de decidirse la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.

En el caso del consorcio CERTERA, desde la Comunidad de Madrid se apunta a la idoneidad de Majadahonda por varias razones, entre ellas la trayectoria del Hospital Universitario Puerta de Hierro, que cuenta entre sus hitos el de haber sido pionero en 2019 en el desarrollo de medicamentos de terapias avanzadas en España con la creación del fármaco NC1 para el tratamiento de lesiones medulares crónicas, el primero del país en obtener autorización de uso, aseguran desde la Consejería de Sanidad.

También se señala el hecho de que en Madrid se encuentra el campus del Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades y que es el centro que coordina el consorcio, nacido al amparo del PERTE para la Salud de Vanguardia. Además, se insiste en el "peso de la sanidad madrileña" en esta red. Entre los 44 organismos, de 14 comunidades autónomas, que lo forman, se encuentran las fundaciones de investigación biomédica de siete hospitales de la región: 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Gregorio Marañón, La Paz, La Princesa, Puerta de Hierro–Majadahonda y Ramón y Cajal.

Igualmente, se apunta al papel que desempeñará el futuro Centro Regional de Terapias Avanzadas que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado septiembre durante el Debate del Estado de la Región. Este centro se ubicará en las instalaciones del Centro de Transfusión en la capital, previsiblemente a partir de 2027.