EDUCACIÓN
El Gobierno de Ayuso fija la jornada partida como norma general en los colegios públicos de Madrid
Los centros que tienen horario continuado pueden mantenerlo o tramitar el cambio al partido, con sesiones de mañana y tarde separadas por dos horas
La Comunidad de Madrid ha aprobado este martes el decreto que establece la jornada partida como criterio general en los colegios públicos para segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. El Ejecutivo regional enmarca la medida, autorizada por el Consejo de Gobierno, en el objetivo de mejorar el rendimiento académico, favorecer la conciliación y ampliar la capacidad de elección de las familias.
El decreto determina que la jornada lectiva se organice, con carácter general, en dos sesiones de mañana y tarde, separadas por un intervalo de dos horas, y mantiene la posibilidad de jornada continuada en septiembre y junio.
La norma regula el procedimiento para que los centros puedan tramitar el cambio al horario partido y para que aquellos que ya tenían horario continuado antes de la entrada en vigor puedan mantenerlo o proponer modificaciones. La iniciativa debe partir de al menos un tercio del Consejo Escolar, en el que están representados familias, profesorado, personal de administración y servicios y representantes municipales.
El proceso incluye consultas al claustro, al Consejo Escolar y a las familias, además de una votación presencial o telemática que saldrá adelante si la mayoría de los votos emitidos resulta favorable. Tras el escrutinio, el presidente del Consejo Escolar comunicará el resultado al claustro y al propio órgano, y la dirección del centro lo remitirá a la Dirección de Área Territorial.
La autorización final corresponderá al titular de esa Dirección, con informe previo de Inspección Educativa y atendiendo a criterios organizativos, pedagógicos y de conciliación. El trámite debe completarse antes del 15 de marzo para poder aplicarse en el curso siguiente.
Sin embargo, aquellos centros que ya tuvieran aprobado el horario continuado antes de la entrada en vigor de la norma podrán mantenerlo, según el Gobierno regional.
