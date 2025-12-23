Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GUERRA CIVIL

Exhumados en Boadilla del Monte los restos de un posible brigadista muerto en la batalla de Brunete

Un vecino que paseaba por una zona con madrigueras de conejos se percató de que había huesos al descubierto

Exhumados los restos mortales de un posible brigadista fallecido en la batalla de Brunete.

Exhumados los restos mortales de un posible brigadista fallecido en la batalla de Brunete. / GOBIERNO DE ESPAÑA

Europa Press

Madrid

Los restos mortales de un posible brigadista que pudo morir en la batalla de Brunete, en julio de 1937, han sido exhumados en el término municipal de Boadilla del Monte, según ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid, que resultó adjudicataria del contrato, realizó la exhumación de los restos este lunes y se encargará también de iniciar el proceso de identificación con la toma de las pruebas genéticas.

Aunque por el momento no se conoce la identidad, el soldado pertenecía al Ejército Popular de la República, según el Ministerio. Su esqueleto yacía junto a un casco Adrián, utilizado masivamente por el Ejército Republicano en la Guerra Civil.

Un vecino que paseaba por una zona con presencia de madrigueras de conejos se percató de que había huesos al descubierto y la entidad Arqueoantro lo comunicó a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Posteriormente, la Dirección General de Atención a las Víctimas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática impulsó los trabajos para la recuperación de los restos mortales de esta persona.

Los expertos consideran que la exhumación aportará mucha información sobre las causas de su muerte y sobre los combates que se pudieron desarrollar en ese enclave.

