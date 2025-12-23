El emocionante anuncio navideño del Atlético sobre la salud mental: "No era el fútbol, era esa clase de tristeza"

El Atlético de Madrid presentó este martes 'Mercado', su nuevo anuncio de Navidad, una pieza con la que el club rojiblanco quiere visibilizar la salud mental y concienciar sobre la prevención y el cuidado emocional ante un problema que, según recuerda la entidad citando el Mental Health Atlas 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo.

Ambientado en un mercado de barrio madrileño, el spot se apoya en la cercanía de lo cotidiano para mostrar que, detrás de gestos aparentemente rutinarios, puede esconderse “esa clase de tristeza” que no siempre se sabe nombrar. La historia presenta a Rosa, pescadera y narradora, y a Julia, florista, dos vecinas cuyas rutinas en el mercado parecen ir ligadas a la suerte del Atlético.

“Desde hace años, en este mercado, la alegría depende de Julia… Bueno, depende Julia y de su Atleti”, relata Rosa al inicio. A partir de ahí, el anuncio juega con el vínculo emocional entre afición y resultados: cuando el equipo perdía, “el lunes se nota”, y el puesto de flores aparece apagado; con el tiempo, Julia había logrado que el disgusto futbolero pasara de durar toda la semana a reducirse primero a un par de días y después a “solo una mañana”.

Pero el giro llega cuando “aquella vez era diferente”: el Atlético encadenaba victorias y, aun así, Julia no recuperaba el ánimo ni sacaba las flores como de costumbre. Rosa entiende entonces que no se trata del fútbol. “No era el fútbol, era esa clase de tristeza”, concluye antes de acercarse, sentarse a su lado, mirarla y cogerle la mano como gesto de apoyo.

Sobre la escena aparecen frases que remiten a los cánticos de la afición rojiblanca, del Vicente Calderón al Metropolitano, convertidas aquí en un mensaje de acompañamiento: “Yo contigo estaré; siempre te animaré; nunca tú solo caminarás”. El vídeo termina con una llamada directa: “Si sientes esta clase de tristeza, recuerda que no estás solo”.

El club enmarca la iniciativa como algo más que un anuncio. “Es nuestra manera de contribuir activamente a la conversación sobre la salud mental”, señala el Atlético, que subraya el peso global de trastornos como la depresión y la ansiedad y apela a impulsar prevención, tratamiento y acompañamiento.

En ese contexto, la campaña se desarrolla en colaboración con Teléfono de la Esperanza, una organización dedicada a la atención de crisis emocionales que ofrece escucha activa urgente, gratuita, anónima, especializada e inmediata las 24 horas, todos los días del año, con el objetivo de paliar la soledad y prevenir el suicidio. El Atlético explica que la iniciativa busca también dar visibilidad a esa labor y facilitar recursos para que las personas afectadas puedan encontrar apoyo profesional.

Además del spot, el club ha activado un portal informativo titulado 'Esa clase de tristeza', donde centraliza orientaciones para pedir ayuda, vías de contacto —también con referencias internacionales— y un enlace para quienes deseen colaborar como voluntarios con la organización. El Atlético añade que 'Mercado' será el inicio de más acciones en los próximos meses vinculadas a esta línea de sensibilización.

En el plano creativo, 'Mercado' es una historia creada por Miguel García Vizcaíno y Marta Rico, producida por Lee Films y dirigida por Anita García Rico. La producción de agencia contó con Santiago Romero (RIG Consultores) y la música original es obra de José Battaglio.