Nochebuena en casa y Nochevieja en bañador: el calendario manda en los viajes para huir del frío madrileño

En Madrid, las Navidades no se miden tanto por el termómetro, sino por la brújula. En Carabanchel, las vacaciones apuntan a menudo al lugar de origen para volver a ver a los tuyos o a escapadas eficientes como Canarias. En Salamanca y Chamberí, la aguja gira hacia la historia, con Egipto, o a la magia de los mercados navideños. Misma ciudad, dos formas de entender estas festividades: volver o salir al mundo.

Muchos migrantes que residen en la capital aprovechan la Navidad para regresar a sus países de origen. En su mayoría proceden de América Latina y, según los últimos datos del Ayuntamiento de Madrid, representan una parte importante de los nuevos empadronamientos, especialmente los llegados de Venezuela, Perú, Ecuador y Argentina. Estos países coinciden, además, con algunos de los destinos más solicitados en la agencia Caladian Viajes, situada en Carabanchel, uno de los distritos madrileños con mayor diversidad de población extranjera.

Claudia Cruz, responsable de la agencia, explica en una entrevista telefónica con este periódico que los tops de estas fechas son países de América del Sur y América Central: Honduras, Ecuador y Perú. Los precios, añade, no bajan de los 800 o 900 euros por persona solo en vuelos, consecuencia de la "fuerte demanda de quienes viven en Madrid pero desean pasar las fiestas navideñas cerca de sus familias". No obstante, también hay quienes preguntan por destinos europeos para pasar unos días en familia, especialmente después de Nochebuena, en Budapest, Praga o Viena.

Los destinos más demandados siguen siendo los clásicos del Caribe, como República Dominicana o la Riviera Maya

Ana Ortega, responsable de FSB Viajes, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que cada vez más vecinos del distrito de Arganzuela optan por despedir el año fuera de España. Los destinos más demandados siguen siendo los clásicos del Caribe, como República Dominicana o la Riviera Maya. Aun así, las Islas Canarias también figuran entre las opciones preferidas, aunque en determinadas fechas pueden resultar incluso más caras que un viaje al otro lado del Atlántico.

Praga es uno de los destinos navideños que sigue triunfando, aunque cada vez más madrileños optan por cruzar el charco para disfrutar de estas fiestas / iStock

El Caribe gana puntos para despedir el año desde la hamaca

Estos desplazamientos suelen tener una duración aproximada de una semana y, durante las fechas navideñas, los precios no suelen bajar de los 2.200 euros por persona, una cifra que incluye vuelos, alojamiento y traslados. Se trata de un periodo de alta demanda, incluso superior al verano. Aunque predominan las parejas entre quienes eligen pasar el fin de año fuera de España -o de la Península-, en los últimos años ha aumentado el número de familias que reciben el nuevo año en destinos turísticos. La planificación con antelación resulta clave: lo habitual es reservar con entre tres y cuatro meses de margen para evitar precios excesivamente elevados.

Egipto es otra de las apuestas navideñas: un cálido 15-25 ºC y una combinación que funciona como "alternativa cultural a la Navidad europea fría"

El Caribe se cuela en los dos Madrid, como ese destino soñado para desconectar. Sol garantizado, resort y modo avión, el viaje que se compra para apagar el ruido de la capital durante unos días. "El buen tiempo siempre es el gran demandado cuando aquí nos llega el frío, la nieve y la gripe", comentan desde Viajes Transfronteras, en pleno distrito Centro. Riviera Maya, Cancún y Punta encabezan la lista de favoritos en el Caribe, aunque Cuba se asoma "un poco", todavía con menor tirón.

Egipto es otra de las apuestas navideñas: un cálido 15-25°C y una combinación que funciona como "alternativa cultural a la Navidad europea fría", apunta Maykel, de la tienda del barrio de Salamanca de Pangea The Travel Store. Cruceros por el Nilo, playas en el Mar Rojo y visitas a las pirámides son parte del menú que buscan los madrileños.

Los destinos de playa siguen siendo los preferidos por los madrileños que quieren pasar la Navidad lejos de la capital / David Revenga

Los destinos de calor compiten, eso sí, con el plan clásico de mercadillos navideños. "La gente, sobre todo familias, busca ese espíritu navideño en los mercadillos por Europa", explica Maykel. Suelen ser escapadas de cuatro o cinco días que, en estas fechas, disparan el presupuesto: lo que en otros momentos del año es asumible, en Navidad "se duplica" y puede moverse con facilidad entre 1.000 y 1.500 euros.

En cualquier caso, el patrón se repite en casi todas las agencias: se viaja acompañado. En estas fechas dominan las reservas en familia o en pareja, y los viajes de gente sola son la excepción, porque el calendario navideño empuja a compartir planes y comidas. Y aunque las ganas de escaparse en Navidad van en aumento, muchos viajeros siguen frenándose a la hora de moverse en Nochebuena: la cena familiar y los horarios especiales pesan más que cualquier oferta viajera. En cambio, el pico de salidas se concentra en Nochevieja y se estira hasta Reyes, cuando la gente siente que puede "cerrar el año" fuera y apurar unos días extra de vacaciones. Aun así, hay excepciones que confirman la tendencia: Maykel, por ejemplo, cuenta que en una de las familias tiene claro el plan y "viajan pronto el 25 por la mañana" para poner rumbo a un destino de calor, aprovechando que el día de Navidad arranca más ligero y el viaje se vive como el verdadero comienzo del descanso. Y del año.