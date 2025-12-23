El delegado del Gobierno en Madrid defiende la "proporcionalidad" de la Policía en La Vuelta

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha defendido que la Policía siempre "actuó con proporcionalidad" durante las movilizaciones en la última etapa de La Vuelta a España y ha señalado que "alguna quería que Madrid fuera Sarajevo, pero no lo fue", en alusión a Isabel Díaz Ayuso.

Martín ha comparecido este martes ante los medios de comunicación para hacer el balance del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid durante 2025 y ha aprovechado para pronunciarse sobre la apertura de diligencias previas por su gestión del dispositivo policial en La Vuelta el pasado 14 de septiembre.

El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha abierto una causa penal por un presunto delito de lesiones por imprudencia, si bien el delegado ha dicho que solo dispone de información a través de los medios.

Al ser preguntado por los periodistas, Martín ha recalcado que la Policía "actuó con proporcionalidad" y, sobre la denuncia presentada por Manos Limpias, ha señalado que "estos sindicatos ultraderechistas hacen un flaco favor" las fuerzas de seguridad. "Es una falta de respeto aplaudida por parte del PP no reconocer la profesionalidad con la que trabaja la Policía Nacional", ha dicho.

Además, ha declarado que "alguna quería que Madrid fuera Sarajevo, pero no lo fue" en alusión a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha recalcado que los incidentes no fueron graves y los que sucedieron fueron "mitigados" por los agentes.

Martín ha trasladado su "respaldo y solidaridad" a los 22 policías heridos leves durante las protestas y ha condenado cualquier hecho violento.

Finalmente, el delegado ha insistido en que la región "fue ejemplo de defensa de la dignidad" y envió un "nítido mensaje" a la comunidad internacional "clamando contra el genocidio", por lo que se siente "muy orgulloso del pueblo de Madrid".