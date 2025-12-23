Los belenes madrileños cobran vida en cascos históricos y plazas de más de 20 municipios de la región

Los belenes vivientes vuelven a llegar esta Navidad a cascos históricos y plazas de más de 20 municipios de la Comunidad de Madrid, en unas representaciones al aire libre del nacimiento de Jesús que mezclan historia, arte y participación ciudadana.

Algunos de los más destacados son los de Buitrago del Lozoya con una emblemática representación, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, que transforma las calles del centro histórico en un auténtico Belén bíblico con más de 40 escenas y cientos de participantes con pases al atardecer.

En El Molar se puede disfrutar de un belén viviente que tendrá lugar 20 y 21 de diciembre en las Bodegas de El Charcón, con un recorrido que recrea la vida en la época del nacimiento de Jesús, han informado desde la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Por su parte, Colmenar de Oreja se convierte en escenario de la Natividad con actores y elementos tradicionales que invitan a revivir la historia navideña, mientras que Valdeolmos-Alalpardo se podrá disfrutar de un belén viviente se celebra los días 25 y 26 de diciembre, destacando por la recreación de escenas rurales y la participación de vecinos de todas las edades.

Otros pueblos como Serranillos del Valle, El Berrueco, Valdepiélagos, Villalbilla o Mataelpino también acogen representaciones entre diciembre y principios de enero, con actividades paralelas como degustaciones de bebidas calientes o chocolates para los asistentes.

Un belén de ganchillo

Por ejemplo, en el caso de El Berrueco, esta ya es la 25 edición de este Belén viviente que regresa una Navidad más a esta población de la Sierra Norte de Madrid. En este espectáculo, los vecinos se caracterizan y representan escenas y pasajes navideños.

"El Belén Viviente de El Berrueco es mucho más que una tradición navideña; es el reflejo del compromiso y la ilusión de todo un pueblo. Alcanzar la 25ª edición es un motivo de orgullo para nuestro municipio y una muestra de cómo, año tras año, los vecinos se implican de manera desinteresada para dar vida a este espectáculo tan especial. Invitamos a todos a acercarse estos días y a disfrutar de una Navidad auténtica en un entorno único de la Sierra Norte de Madrid", ha trasladado el alcalde de El Berrueco, Jaime Sanz.

Además, el regidor ha ensalzado su tradicional Belén de Ganchillo, una original muestra artesanal elaborada íntegramente a mano por vecinas del municipio. Este belén, único por su de detalle, refleja escenas clásicas del nacimiento y la vida cotidiana, combinando tradición y arte popular.

La iniciativa quiere poner en valor "el trabajo colectivo, la transmisión de saberes y el arraigo cultural del pueblo, convirtiéndose en un atractivo navideño que cada año despierta la admiración de vecinos y visitantes".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado el compromiso del Gobierno regional con "la cultura y el turismo de proximidad". "Además, potenciamos el valor de las tradiciones y la identidad de nuestras localidades", ha remarcado.

Los belenes vivientes quieren poner en valor la identidad y el patrimonio local de los pueblos madrileños. Vecinos de todas las edades se implican en la puesta en escena, desde la interpretación de personajes bíblicos hasta la preparación de decorados y vestuarios, generando "encuentros intergeneracionales y dinamizando la vida cultural de las localidades rurales".

Además, estas recreaciones se suman a otras iniciativas navideñas como mercadillos, espectáculos y actividades infantiles que buscan atraer visitantes a los municipios y fomentar el turismo rural en la temporada festiva.

Estas recreaciones se incluyen en el programa 'Pueblos con Vida en Navidad'. Se celebran hasta el 10 de enero en más de 60 localidades de la Comunidad de Madrid de menos de 20.000 habitantes como parte de más de 150 propuestas culturales y festivas pensadas para toda la familia.