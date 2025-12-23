Autorizada la licitación de las obras de la nueva estación Soto Sur de Cercanías Madrid por 17,6 millones

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la licitación de las obras de la nueva estación Soto Sur de Cercanías Madrid, una actuación clave dentro del Plan de Cercanías Madrid. El proyecto, impulsado por Adif, permitirá dar servicio a la ampliación de la línea C-4b desde Colmenar Viejo hasta Soto del Real, actualmente en construcción.

La estación Soto Sur está concebida para extender la red de Cercanías hacia el norte de la Comunidad de Madrid y mejorar la conectividad ferroviaria de municipios como Soto del Real, Miraflores de la Sierra y Guadalix de la Sierra.

El contrato cuenta con un presupuesto estimado de 17,6 millones de euros (IVA no incluido) e incluye la finalización de los andenes con la instalación de marquesinas, su conexión mediante un paso inferior, la construcción de un nuevo edificio destinado a restauración, un aparcamiento disuasorio, la renovación de los accesos y la ejecución de un carril bici.

Uno de los elementos destacados del proyecto es la recuperación del patrimonio ferroviario histórico. La actuación contempla la rehabilitación del edificio de la antigua estación de Soto del Real, construido en 1955 y declarado Bien de Interés Patrimonial. Respetando su diseño y elementos originales, se restaurará el exterior y se acondicionará el interior, que contará con 412,7 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. En ellas se ubicarán el vestíbulo, la zona de venta de billetes, aseos y otros espacios de uso ferroviario.

Al norte de este edificio histórico se levantará un nuevo inmueble de 155,82 metros cuadrados destinado a restauración, mientras que al sur se construirán dos pequeños edículos para albergar instalaciones técnicas.

La ampliación de la línea C-4b hasta Soto del Real y la construcción de la estación Soto Sur se enmarcan en las actuaciones estratégicas del Plan de Cercanías Madrid, que incluye también la duplicación del tramo Pinar de Las Rozas–Las Matas, actualmente en ejecución, y la futura extensión de la red hasta Illescas (Toledo), que se encuentra en fase de proyecto.