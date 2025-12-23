Almeida asegura a las personas sin hogar un lugar para no pasar la noche "al aire libre"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha subrayado este martes que a "cualquier sin hogar que no tenga un techo para dormir" el Consistorio madrileño les proporcionará una opción para que no pase la noche "al aire libre".

Así lo ha manifestado Almeida a preguntas de los periodistas durante la presentación del autobús de la Navidad y en plena Campaña del Frío, que comenzó el pasado 23 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de marzo (129 días).

El alcalde ha reconocido que los distintos asentamientos que hay en la ciudad es una "realidad" que les "preocupa y ocupa", así como el resto de personas que duermen en la calle.

"Desde los distritos y desde el Área Social están haciendo un trabajo para dar todas las alternativas. Tenemos un grandísimo cuerpo de trabajadores sociales que, de verdad, hacen una labor extraordinaria, sobre todo con aquellos que peor lo están pasando, que son las personas sin hogar, las personas que no tienen un techo para dormir", ha expresado.

En este sentido, el alcalde ha animado a estas personas a que "valoren" la opción que dan desde el Ayuntamiento: "cualquier sin hogar, cualquier persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad y que quiera tener un techo para poder dormir, en el ayuntamiento se lo vamos a dar y no vamos a cejar en el empeño de que nadie pase la noche al aire libre", ha subrayado.

Eso sí, ha advertido, cualquier persona que "quiera dormir en una plaza" del Ayuntamiento de Madrid "lo puede hacer". Mañana por la mañana el alcalde visitará, con motivo de la Noche Buena, el albergue de San Isidro, que es el principal centro de acogida municipal.