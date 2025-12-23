Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los BerrocalesJornada partidaMuñecas de FamosaRonda Sur de TorrejónPuerto de CotosNavidadLotería de NavidadDavid Bisbal
instagramlinkedin

TRABAJOS SOCIALES

Almeida asegura a las personas sin hogar un lugar para no pasar la noche "al aire libre"

"Desde los distritos y desde el Área Social están haciendo un trabajo para dar todas las alternativas. Tenemos un grandísimo cuerpo de trabajadores sociales", insiste el edil madrileño

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en bicimad por Madrid

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en bicimad por Madrid / AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

EFE

Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha subrayado este martes que a "cualquier sin hogar que no tenga un techo para dormir" el Consistorio madrileño les proporcionará una opción para que no pase la noche "al aire libre".

Así lo ha manifestado Almeida a preguntas de los periodistas durante la presentación del autobús de la Navidad y en plena Campaña del Frío, que comenzó el pasado 23 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de marzo (129 días).

El alcalde ha reconocido que los distintos asentamientos que hay en la ciudad es una "realidad" que les "preocupa y ocupa", así como el resto de personas que duermen en la calle.

"Desde los distritos y desde el Área Social están haciendo un trabajo para dar todas las alternativas. Tenemos un grandísimo cuerpo de trabajadores sociales que, de verdad, hacen una labor extraordinaria, sobre todo con aquellos que peor lo están pasando, que son las personas sin hogar, las personas que no tienen un techo para dormir", ha expresado.

En este sentido, el alcalde ha animado a estas personas a que "valoren" la opción que dan desde el Ayuntamiento: "cualquier sin hogar, cualquier persona que se encuentre en situación de vulnerabilidad y que quiera tener un techo para poder dormir, en el ayuntamiento se lo vamos a dar y no vamos a cejar en el empeño de que nadie pase la noche al aire libre", ha subrayado.

Eso sí, ha advertido, cualquier persona que "quiera dormir en una plaza" del Ayuntamiento de Madrid "lo puede hacer". Mañana por la mañana el alcalde visitará, con motivo de la Noche Buena, el albergue de San Isidro, que es el principal centro de acogida municipal.

TEMAS

  1. Lotería de Navidad 2025, en directo | Todo listo para que arranque el Sorteo Extraordinario de Navidad
  2. Tensión en el puerto de Cotos con 'centenares' de atrapados en la nieve: 'Tiene que venir la Guardia Civil
  3. Esta es la administración de Madrid en la que ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad
  4. ¿Es buena opción quitarse la hipoteca si te toca el Gordo en la Lotería de Navidad este año?
  5. De los bares de Fuenlabrada al Movistar Arena: 'Me levanté a las 7 para imprimir un cartel y acabé cantando con Dani Martín
  6. El misterio del segundo premio de Lotería de Navidad que ha caído íntegro en Madrid: 'Nadie sabe a quién le ha tocado
  7. Esta es la administración de Getafe donde ha caído uno de los cuartos premios
  8. Nace Babylon Club Madrid, el local que aspira ser 'la referencia del jazz en España

El rincón más dulce de la Navidad en Madrid está en Príncipe Pío: 20 casetas, luces y música en directo

El rincón más dulce de la Navidad en Madrid está en Príncipe Pío: 20 casetas, luces y música en directo

La Fiscalía exige que García Albiol aclare qué protección ofreció a los desalojados de Badalona

La Fiscalía exige que García Albiol aclare qué protección ofreció a los desalojados de Badalona

Doce belenes de todo el mundo, un patio renacentista y la Epifanía: la propuesta navideña del Museo de San Isidro

Doce belenes de todo el mundo, un patio renacentista y la Epifanía: la propuesta navideña del Museo de San Isidro

El emocionante anuncio navideño del Atlético sobre la salud mental: "No era el fútbol, era esa clase de tristeza"

El emocionante anuncio navideño del Atlético sobre la salud mental: "No era el fútbol, era esa clase de tristeza"

Almeida asegura a las personas sin hogar un lugar para no pasar la noche "al aire libre"

Almeida asegura a las personas sin hogar un lugar para no pasar la noche "al aire libre"

Muere un matrimonio de Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor

Muere un matrimonio de Cáceres mientras dormía por la mala combustión de un aparato calefactor

El plan gratis de Madrid para los Reyes Magos: videollamada con Melchor, Gaspar o Baltasar y novedad sin cita en la calle Carretas

El plan gratis de Madrid para los Reyes Magos: videollamada con Melchor, Gaspar o Baltasar y novedad sin cita en la calle Carretas

Autorizada la licitación de las obras de la nueva estación Soto Sur de Cercanías Madrid por 17,6 millones

Autorizada la licitación de las obras de la nueva estación Soto Sur de Cercanías Madrid por 17,6 millones