Un único décimo comprado por internet sorprende con el cuarto premio a una administración en Narváez: "No será el único que demos"

A la altura del número 13 de la calle Narváez se encuentra Chema, todavía con la sorpresa en el cuerpo. Acaba de repartir un cuarto premio, el 78.477, que ha dado alegría por toda España. Sin embargo, él no sabe a quién ha cambiado la vida. "Sólo hemos vendido un décimo y no sabemos a quién, lo compró por internet", señala. El joven, empleado aquí desde hace cinco años, asegura que no será el único de la mañana. También ha tocado en Getafe y San Lorenzo del Escorial, entre otros municipios españoles.

El cuarto premio está dotado con 200.000 euros a la serie, pero en este caso "solo hemos dado 20.000 euros", correspondientes a un único décimo, señala Chema. "Estamos muy contentos; tenemos mucho trabajo y es una manera de recompensar el esfuerzo que hacemos a lo largo de toda la campaña. Dar un premio para nosotros es lo mejor que nos puede pasar", ha celebrado. Chema recuerda además que en años anteriores también repartieron suerte: "El año pasado repartimos dos quintos, y el año anterior dos cuartos y el primero, el 88008".

Este lotero subraya que este año la venta se ha disparado en el canal digital: "Hemos incrementado las ventas este año, sobre todo en internet". Y describe un cambio de tendencia en el consumo: "Vendemos casi todo las últimas semanas; antes era más progresivo". Sobre el valor real de los premios, deja una reflexión en clave de vivienda: "Tal y como está todo, con 400.000 euros, que es el gordo, no te da ni para una casa. Se te queda en unos 325.000 y, si te da, será complicado meterte en una vivienda en condiciones". Con un cuarto, dice, "la gente puede ahorrar, comprar un coche o cubrir una necesidad menor… 20.000 euros hoy en día no da para mucho, pero es una alegría; ya lo quisiera yo".