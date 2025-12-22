Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la administración de Getafe donde ha caído uno de los cuartos premios

El primer cuarto premio del sorteo ha estado muy repartido, y Getafe ha sido una de las localidades afortunadas

Nieves, empleada de la administración, junto a vecinos frente a la adminsitración

Nieves, empleada de la administración, junto a vecinos frente a la adminsitración / EPE

Daniel Romera

El cuarto premio de la Lotería de Navidad, que reparte 200.000 euros a la serie, es decir, 20.000 euros por décimo ha caído prácticamente una hora después del inicio del sorteo. El número premiado, el 78477 ha estado muy repartido por toda España, con un establecimiento de Getafe entre los protagonistas.

La administración que ha repartido suerte en Getafe: "El coliseo de la suerte"

"El coliseo de la suerte", ubicado en la calle Madrid, 74, ha sido una de las administraciones que se ha encargado de repartir suerte entre sus clientes, con "casi 50 billetes vendidos", como ha explicado una trabajadora del establecimiento a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La primera reacción ha sido la de euforia, alegría e ilusión. "En cuanto lo he visto, he salido a hablar con una compañera y hemos dicho '¡es el nuestro!", añade. Por ahora la gente no ha acudido al local, pero esperan que se llene a lo largo de la mañana con vecinos de la localidad reclamando sus premios.

Han repartido 10 millones de euros en total

Sara, otra trabajadora de la administración nº 18 de Getafe confirma las cifras de venta. "Hemos vendido un total de 500 décimos, lo que es un total de 10 millones de euros, nada menos". Lo que más les enorgullece es que la mayoría de sus décimos han ido a parar a vecinos de la localidad.

Noticias relacionadas y más

"Gente obrera como nosotros, y bueno, no te soluciona la vida, pero te ayuda bastante la verdad", explica Sara al hablar de sus clientes. Ya están esperando a que la gente, incluso que su jefe, llegue para celebrar con el cartel y "con unas botellitas", como ella dice. "Todavía no se sabe, pero espero tener la administración en un momento llenita, y poder celebrarlo con todo Getafe", afirma Sara.

