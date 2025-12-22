Tres Cantos activa su Zona de Bajas Emisiones con restricciones a los vehículos sin etiqueta

Tres Cantos activará este martes, 23 de diciembre, la fase 1 de su Plan de Implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). La medida, impulsada para municipios de más de 50.000 habitantes, afectará de forma concreta a los vehículos no censados en la localidad que circulen por la Avenida de Colmenar, uno de los ejes con mayor intensidad de tráfico junto a la Avenida de Viñuelas, según estudios de movilidad municipales.

De acuerdo con el plan, los vehículos procedentes de fuera de Tres Cantos que no dispongan de distintivo ambiental no podrán circular por estas avenidas, aunque sí se permitirá el acceso a las glorietas circundantes para facilitar la circulación por las calles transversales.

En cambio, los vehículos empadronados en Tres Cantos y al corriente del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) podrán circular "libremente, sin restricción alguna", según ha informado el Ayuntamiento.

El alcalde, Jesús Moreno, ha señalado que la implantación responde a una normativa estatal (el Real Decreto 1052/2022) y ha recordado que, pese a ello, el municipio presenta “una buena calidad del aire”, de acuerdo con informes ambientales previos.

Por su parte, la concejal de Desarrollo Urbano, Obras y Movilidad, María del Mar Sánchez, ha defendido que el Consistorio busca minimizar el impacto en la movilidad cotidiana y "priorizar los derechos de los vecinos empadronados", facilitando la circulación especialmente en las vías de mayor tránsito.

El Ayuntamiento asegura que en los últimos meses se ha reforzado la información a la ciudadanía y se ha instalado la señalización necesaria en la vía pública. Además, se han activado controles policiales para detectar accesos no autorizados o infracciones, y está prevista la incorporación de dispositivos tecnológicos y cámaras para reforzar la vigilancia del cumplimiento. Para más detalles, el Consistorio remite a su web municipal.