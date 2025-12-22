Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El número 90693, tercer premio del Sorteo de Navidad 2025

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2024 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre

Sara Fernández

Redacción

Madrid

El número 90693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.

El número ha sido vendido en multitud de administraciones, sobre todo en Santafé (Granada), con 50 series, e Igorre (Vizcaya), con 48, además de Alicante, A Coruña y Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

También se ha vendido en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Chantada (Lugo), Talavera La Real (Toledo) y Huelva, entre muchas otras.

¿Cómo cobrar el premio?

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 24 de marzo de 2025.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.884 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum.

Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank. Dado que este 22 de diciembre es domingo, es previsible que las entidades financieras comiencen el proceso de pago de premios mayores el 23 de diciembre, salvo excepciones de apertura en domingos o festivos.

